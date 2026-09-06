WhatsApp, Liquid Glass tasarımını iOS mesaj menüsünde yeniliyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, iOS 26 için geliştirdiği Liquid Glass arayüzünü sohbet ekranının yeni bölümlerine taşımaya başladı. Daha önce sohbet çubuğunda kullanılan tasarım dili, şimdi mesaj menüsündeki reaksiyon tepsisi ve bağlam menüsünde de uygulanıyor. Yenilik, TestFlight üzerinden dağıtılan WhatsApp beta sürümünde bazı kullanıcılar tarafından görülebiliyor.

Liquid Glass tasarımı WhatsApp'ta genişliyor

Yeni tasarımda mesaj menüsü, önceki daha koyu görünümden farklı olarak yarı saydam bir yapıya kavuşuyor. Reaksiyon tepsisi, arkasındaki sohbet içeriğinin görünmesine izin veren şeffaflık ve görsel efektlerle Liquid Glass yaklaşımına uyarlanıyor. Kullanıcı bir mesajı seçtiğinde açılan menüde konuşmanın arka planda görünür kalması, önceki tam ekran bulanıklık hissini azaltıyor. Böylece mesaj seçimi sırasında kullanılan menü, sohbet ekranından bağımsız bir katman yerine arayüzün devamı gibi konumlandırılıyor.

Bu değişiklik yalnızca görsel tasarımı etkiliyor ve mesajlara tepki verme biçiminde herhangi bir farklılık oluşturmuyor. Kullanıcılar mesajı seçtikten sonra mevcut reaksiyon seçeneklerinden birini kullanmaya devam edebiliyor. Reaksiyon tepsisinin konumu ve temel etkileşim yapısı korunurken, çevresindeki görsel katman iOS 26'nın yeni tasarım anlayışına göre yenileniyor. Bu nedenle kullanıcıların yeni bir kullanım alışkanlığı edinmesini gerektiren bir değişiklikten söz edilmiyor.

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Yeni reaksiyon tepsisi, iPhone'un seçili görünüm moduna da uyum sağlıyor. Açık Mod'da daha açık ve yarı saydam bir görünüm kullanılırken, Koyu Mod'da aynı Liquid Glass yaklaşımı daha koyu sohbet arka planıyla bütünleşecek şekilde uygulanıyor. Bu yapı, yalnızca renk değişiminden ziyade şeffaflık ve arka planın görünürlüğü üzerinden farklılaşan bir arayüz oluşturuyor. Böylece iki görünüm modunda da mesaj menüsünün sohbet ekranıyla aynı tasarım çizgisini koruması hedefleniyor.

WhatsApp'ın Liquid Glass üzerindeki çalışmaları mesaj menüsüyle de sınırlı görünmüyor. Şirketin çizim düzenleyicisi ve video oynatıcısında da benzer arayüz değişiklikleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu kapsamda çizim ekranı ve video oynatma çubuğunun da yeni tasarım diliyle uyumlu hale getirilmesi bekleniyor. Ancak söz konusu geliştirmelerin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmış değil.

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WhatsApp, Liquid Glass tasarımını iOS mesaj menüsünde yeniliyor

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