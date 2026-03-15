WhatsApp Meta AI sekmesi testte: Yapay zeka için yeni merkez

Tam Boyutta Gör WhatsApp Meta AI sekmesi, platformun Android beta sürümünde sınırlı sayıda kullanıcı için test edilmeye başlandı. WhatsApp Android 2.25.1.24 ve ilgili beta güncellemeleri kapsamında ortaya çıkan bu arayüz değişikliği, yapay zekâ destekli özelliklere erişimi daha merkezi bir yapıya taşımayı hedefliyor. Meta’nın geliştirdiği yapay zekâ asistanına doğrudan erişim sağlayan yeni sekme, uygulamanın alt gezinme çubuğunda yer alıyor ve daha önce aynı alanda bulunan Topluluklar sekmesinin kaldırılmasıyla kullanılabilir hale getiriliyor.

WhatsApp, Meta AI sekmesini kullanıma sunuyor

WhatsApp’ın yeni Meta AI sekmesi, platform içindeki yapay zekâ tabanlı özellikleri tek bir merkezde toplamak üzere tasarlanmış durumda. Kullanıcılar bu bölüm üzerinden doğrudan yapay zekâ sohbet botu ile etkileşime geçebiliyor, sorular sorabiliyor ve çeşitli araçlara erişebiliyor. Önceki arayüzde Meta AI’ye erişim genellikle Sohbetler sekmesinde yer alan kayan işlem düğmesi aracılığıyla sağlanıyordu. Yeni sekmenin test edilmeye başlanmasıyla birlikte bu kısayol kaldırıldı. Böylece sohbet listesi, bazı kullanıcıların dikkat dağıtıcı bulduğu ek arayüz öğelerinden arındırılmış oldu.

Yeni sekme yalnızca bir sohbet başlatma aracı olarak tasarlanmış değil. Aynı zamanda yapay zekâ destekli üretim araçlarının bulunduğu bir merkez işlevi görüyor. Kullanıcılar bu bölüm üzerinden görüntü oluşturma ve animasyon üretme gibi üretken yapay zekâ özelliklerini kullanabiliyor. Bu özellikler, metin komutları aracılığıyla görsel içerik oluşturulmasına imkân tanıyan üretken yapay zekâ sistemlerinin mesajlaşma uygulamalarına entegre edilmesinin yeni bir örneğini oluşturuyor. Kullanıcıların hızlı şekilde etkileşime geçebilmesi için sekme içinde öneri komutları ve başlangıç ipuçları da sunuluyor.

Arayüzün alt bölümünde bulunan arama çubuğu ise Meta AI ile doğrudan iletişim kurulmasını sağlayan ana giriş noktalarından biri olarak konumlandırılmış durumda. Kullanıcılar bu alana sorular yazarak sohbet botundan yanıt alabiliyor. Meta AI sekmesinin dikkat çeken bir diğer özelliği ise chatbot ile doğrudan sesli görüşme başlatma imkânı sunması. Kullanıcılar, geleneksel telefon görüşmesine benzer şekilde yapay zekâ ile sesli etkileşime girebiliyor. Bu özellik sayesinde Meta AI, gerçek zamanlı olarak soruları yanıtlayabiliyor, görevler gerçekleştirebiliyor veya yönlendirmelerde bulunabiliyor. Sesli etkileşim için iki ayrı giriş noktası sunuluyor. Bunlardan ilki alt arama çubuğunda bulunan ses düğmesi olurken, ikincisi ekranın üst bölümünde yer alan bağlam menüsünde bulunuyor.

Bağlam menüsü yalnızca sesli görüşme başlatmak için değil, aynı zamanda kullanıcıların Meta AI ile olan etkileşimlerini yönetebilmesi için ek araçlar da sunuyor. Bu bölümden chatbot belleği yönetilebiliyor ve yapay zekâ ile paylaşılan medya içeriklerine erişilebiliyor. Böylece kullanıcıların daha önceki etkileşimlerini gözden geçirmesi ve kontrol etmesi kolaylaştırılıyor.

Son olarak Meta AI sekmesi ayrıca WhatsApp’ın daha önce Android 2.26.9.4 beta sürümünde test ettiği bir konuşma organizasyonu özelliğini de barındırabiliyor. Bu sistemde yapay zekâ ile yapılan her yeni sohbet ayrı bir konu başlığı altında kaydediliyor. Kullanıcılar özel bir bölümde tüm konuşma başlıklarını görebiliyor ve geçmiş etkileşimlere hızlı şekilde erişebiliyor. Her konuşma için otomatik başlık oluşturulması, uzun süreli kullanımda sohbet geçmişinin daha kolay bulunmasını sağlıyor.

WhatsApp Meta AI sekmesi testte: Yapay zeka için yeni merkez

