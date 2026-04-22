WhatsApp, okunmamış mesajların toplu özetini sunacak

Tam Boyutta Gör WhatsApp, okunmamış mesajları takip etmeyi çok daha kolay hale getirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform, yakında kullanıcıların Meta AI kullanarak okunmamış WhatsApp sohbetlerini özetlemesine izin verecek. Yeni özellik iOS’te en son TestFlight beta sürümünde ortaya çıktı.

Özellik kullanıma sunulduğunda, okunmamış filtresi seçildiğinde üst kısımda Meta AI logosuyla birlikte "Özet Al" butonu çıkacak. Bu buton, okunmamış mesajları analiz edip tespit ederek tüm okunmamış sohbetlerin yapay zeka özetini oluşturacak ve kullanıcının gün içinde bakamadığı mesajları tek seferde kontrol etmesini kolaylaştıracak.

Şu anda uygulama, her bir sohbette okunmamış mesajların yapay zeka destekli özetini sunuyor. Tüm özetleme işlemi WhatsApp'ın Private Processing sistemi tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak, yalnızca İngilizce, Endonezce, Portekizce ve İspanyolca destekleniyor.

WABetaInfo, özelliğin WhatsApp'ın hem iOS hem de Android sürümleri için geliştirilmekte olduğunu söylüyor. Bu da yakında sunulacağı, en azından beta test kullanıcılarına geleceği anlamına geliyor.

