WhatsApp otomatik dil çeviri özelliği iPhone'lara geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, iPhone kullanıcılarının sohbetlerde mesajları otomatik olarak çevirmesine olanak tanıyacak bir özelliği test ediyor. Otomatik mesaj çeviri özelliğiyle, her seferinde manuel adımlara gerek kalmadan kullanıcılar, farklı dilde konuşan kişileriyle rahatça iletişim kurabilecek.

WhatsApp, aramalar için gürültü engelleme özelliğini getiriyor 3 gün önce eklendi

WhatsApp otomatik mesaj çeviri özelliği iPhone’larda nasıl olacak?

Özellik, Apple'ın cihaz içi dil paketlerine bağlı. Kullanıcılar, karşı tarafın konuştuğu dili ve kendi dilini seçecek, WhatsApp gerisini arka planda halledecek. Mesajlar gelir gelmez çevrilmiş olarak gösterilecek, aynı zamanda orijinal metin de görülebilecek.

WhatsApp, sohbet ayarları altına “Mesajları çevir” seçeneği ekleyecek. Mesajlar uçtan uca şifrelemeyi korumak için yerel olarak işlendiğinden, kullanıcıların dil paketlerini indirmeleri gerekecek. Dil paketlerini indirmek, kullanıcıların internet bağlantısına ihtiyaç duymadan mesajları anında çevirmelerini sağlayacak.

Şu anda WhatsApp, her mesaj için manuel çeviri gerektiriyor. Mesaja basılı tutup, çeviri seçeneklerine gelinmesi gerekiyor. Yeni sistem bu işlemi ortadan kaldırıyor ve çeviriyi otomatik olarak uyguluyor.

WhatsApp, Apple'ın çeviri paketleri aracılığıyla yaklaşık 21 dili destekliyor. Desteklenen diller arasında, Türkçe, İngilizce, Hintçe, Arapça, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece, İspanyolca ve daha fazlası yer alıyor. Destek, iOS sürümüne de bağlı çünkü eski sürümler tüm dil paketlerini içermiyor.

iPhone için WhatsApp otomatik dil çeviri özelliği geliştirilme aşamasında ve henüz beta test kullanıcıları için aktif değil.

