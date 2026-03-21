Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp otomatik dil çeviri özelliği iPhone'lara geliyor

    WhatsApp, iPhone'larda birebir sohbetler ve grup mesajları için otomatik dil çeviri özelliğini sunmaya hazırlanıyor. Mesaj çeviri özelliği, WhatsApp iOS beta güncellemesinde görüldü.

    whatsapp otomatik mesaj çeviri özelliği iphone Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, iPhone kullanıcılarının sohbetlerde mesajları otomatik olarak çevirmesine olanak tanıyacak bir özelliği test ediyor. Otomatik mesaj çeviri özelliğiyle, her seferinde manuel adımlara gerek kalmadan kullanıcılar, farklı dilde konuşan kişileriyle rahatça iletişim kurabilecek.

    WhatsApp otomatik mesaj çeviri özelliği iPhone’larda nasıl olacak?

    Özellik, Apple'ın cihaz içi dil paketlerine bağlı. Kullanıcılar, karşı tarafın konuştuğu dili ve kendi dilini seçecek, WhatsApp gerisini arka planda halledecek. Mesajlar gelir gelmez çevrilmiş olarak gösterilecek, aynı zamanda orijinal metin de görülebilecek.

    WhatsApp, sohbet ayarları altına “Mesajları çevir” seçeneği ekleyecek. Mesajlar uçtan uca şifrelemeyi korumak için yerel olarak işlendiğinden, kullanıcıların dil paketlerini indirmeleri gerekecek. Dil paketlerini indirmek, kullanıcıların internet bağlantısına ihtiyaç duymadan mesajları anında çevirmelerini sağlayacak.

    Şu anda WhatsApp, her mesaj için manuel çeviri gerektiriyor. Mesaja basılı tutup, çeviri seçeneklerine gelinmesi gerekiyor. Yeni sistem bu işlemi ortadan kaldırıyor ve çeviriyi otomatik olarak uyguluyor.

    WhatsApp, Apple'ın çeviri paketleri aracılığıyla yaklaşık 21 dili destekliyor. Desteklenen diller arasında, Türkçe, İngilizce, Hintçe, Arapça, Fransızca, Almanca, Japonca, Korece, İspanyolca ve daha fazlası yer alıyor. Destek, iOS sürümüne de bağlı çünkü eski sürümler tüm dil paketlerini içermiyor.

    iPhone için WhatsApp otomatik dil çeviri özelliği geliştirilme aşamasında ve henüz beta test kullanıcıları için aktif değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kontrolsüz kavşak kazalarında kusur kasko motor arızasını karşılar mı dodge nitro en iyi muadil parfüm markaları doki doki türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5
    Apple MacBook Pro M5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum