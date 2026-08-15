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    WhatsApp özel emoji tepkileri için yeni özellik test ediyor

    WhatsApp, Android ve iOS uygulamalarında özel emoji tepki tepsisi özelliğini geliştiriyor. Kullanıcılar, varsayılan altı emojiyi kendi tercihleriyle değiştirebilecek. İşte detaylar:

    WhatsApp özel emoji tepkileri için yeni özellik test ediyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Android ve iOS uygulamalarında kullanıcıların mesajlara verdikleri hızlı tepkileri kişiselleştirmesine olanak sağlayacak özel emoji tepki tepsisi özelliğini geliştiriyor. Şirketin Android tarafında bir süredir üzerinde çalıştığı özellik, iOS uygulamasında da görülmeye başladı. Test aşamasındaki işlev, kullanıcıların tepki tepsisinde yer alan altı varsayılan emojiyi kendi tercih ettikleri emojilerle değiştirmesine imkan tanıyacak.

    WhatsApp özel emoji tepsisi nasıl çalışacak?

    WhatsApp'ta mevcut sistem, bir mesaja dokunup basılı tutulduğunda ekranda altı emojiden oluşan sabit bir tepki tepsisi gösteriyor. Bu sette Başparmak Yukarı, Kırmızı Kalp, Sevinç Gözyaşlı Yüz, Şaşırmış Yüz, Ağlayan Yüz ve Kavuşmuş Eller bulunuyor. Kullanıcıların tercihleri veya uygulamayı hangi amaçla kullandıkları dikkate alınmadan aynı emojilerin sunulması, özellikle farklı tepkileri sık kullanan kişiler için ek bir adım gerektiriyor.

    Varsayılan tepside bulunmayan bir emojiyle tepki vermek isteyen kullanıcıların "+" düğmesine dokunarak tam emoji klavyesini açması gerekiyor. Ardından geniş emoji seçkisinin içerisinden istenen sembolün bulunması mümkün oluyor. WhatsApp'ın geliştirdiği yeni sistem ise sık kullanılan emojilere ulaşmak için bu ek adımı azaltmayı hedefliyor ve tepki tepsisini doğrudan kullanıcının tercihleriyle şekillendirmeyi mümkün hale getiriyor.

    Geliştirme tamamlandığında kullanıcıların tepki tepsisini uygulama ayarları üzerinden yönetebilmesi bekleniyor. Görülen tasarıma göre varsayılan altı emojiden herhangi biri, tam emoji klavyesinden seçilen başka bir emojiyle değiştirilebilecek. Kullanıcıların yalnızca tek bir emojiyi değil, ihtiyaçlarına göre tepsideki birden fazla seçeneği değiştirebilmesi ve daha sonra varsayılan düzene geri dönebilmesi planlanıyor.

    Özelliğin WhatsApp Plus aboneleri için ikinci özellik setinin kapsamında sunulacağı belirtiliyor. Daha önceki ilk özellik grubunda temalar, özel uygulama simgeleri, premium çıkartmalar ve 20 sohbete kadar sabitleme gibi kişiselleştirme seçeneklerinin yer aldığı aktarılmıştı. Özel emoji tepki tepsisi de benzer şekilde uygulamanın görünümünden ziyade kullanım biçimi üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya odaklanıyor.

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