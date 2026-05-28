WhatsApp Plus resmi olarak sunulmaya başladı

WhatsApp Plus, temel mesajlaşma deneyimini değiştirmiyor. Ücretsiz kullanıcılar zaten kullandıkları temel özelliklere sahip olmaya devam edecek. Abonelik, yoğun kullanıcıların sıklıkla talep ettiği kişiselleştirme ve kolaylık araçlarına odaklanıyor.
WhatsApp Plus ne işe yarıyor?
- Premium çıkartmalar
- Özel uygulama temaları
- Farklı uygulama simgeleri
- Ekstra sabitlenmiş sohbetler
- Premium zil sesleri
- Genişletilmiş sohbet listesi özelleştirmesi
WhatsApp Plus’a nasıl abone olunur?
- WhatsApp ayarlarını açın
- Abonelikler'e dokunun
- WhatsApp Plus'a dokunun
- Devam'a dokunun
- Ödeme bilgilerinizi kontrol edin, satın alma işlemini onaylayın
- Ödemenizi onaylayın
- WhatsApp Plus aboneliğinizin aktif olduğunu onaylayan bir bildirim alacaksınız
WhatsApp abonelikleri bölümünde WhatsApp Plus seçeneğini görmüyorsanız, henüz hesabınız için kullanıma sunulmamıştır.
WhatsApp Plus abonelik fiyatı ne kadar?
WhatsApp Plus aboneliği aylık 2.99 dolar olarak ücretlendiriliyor. WhatsApp Plus, kademeli olarak kullanıma açıldığından Türkiye'deki tüm kullanıcılara ne zaman geleceği belirsiz.Kaynakça https://faq.whatsapp.com/1442805697640853 https://9to5mac.com/2026/05/27/whatsapp-plus-subscription-launches-for-2-99-month-details-here/
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.