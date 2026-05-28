    WhatsApp Plus resmi olarak sunulmaya başladı

    WhatsApp, bir süredir test ettiği isteğe bağlı abonelik planını resmi olarak dünya genelinde kullanıma sunmaya başladı. İşte WhatsApp abonelik fiyatı ve ücretli kullanıcılara sunulan özellikler:

    Meta, WhatsApp Plus'ı resmi olarak kullanıma sundu. Bu yeni isteğe bağlı abonelik planı, uygulamada çok zaman geçiren kullanıcılar için ekstra özelleştirme ve mesajlaşma özellikleri ekliyor. WhatsApp Plus abonelik fiyatı ABD'de aylık 2.99 dolar olarak belirlenirken, ücretli WhatsApp kademeli olarak Türkiye ve diğer ülkelerdeki hesaplar için aktif edilecek.

    WhatsApp Plus, temel mesajlaşma deneyimini değiştirmiyor. Ücretsiz kullanıcılar zaten kullandıkları temel özelliklere sahip olmaya devam edecek. Abonelik, yoğun kullanıcıların sıklıkla talep ettiği kişiselleştirme ve kolaylık araçlarına odaklanıyor.

    WhatsApp Plus ne işe yarıyor?

    Meta, WhatsApp Plus’ı özel çıkartmalar, uygulama temaları, daha fazla sabitlenmiş sohbet ve daha fazla özellikle WhatsApp’ı kendinize özgü hale getirmenin daha da fazla yolunu sunan bir abonelik olarak tanımlıyor. WhatsApp Plus aboneliği şunları içeriyor:
    • Premium çıkartmalar
    • Özel uygulama temaları
    • Farklı uygulama simgeleri
    • Ekstra sabitlenmiş sohbetler
    • Premium zil sesleri
    • Genişletilmiş sohbet listesi özelleştirmesi

    WhatsApp Plus’a nasıl abone olunur?

    Meta, WhatsApp Plus'a yalnızca iPhone veya Android'deki WhatsApp Messenger üzerinden abone olabileceğini belirtiyor. Ayrıca her WhatsApp hesabı için yalnızca bir WhatsApp Plus aboneliği satın alınabilecek. WhatsApp Plus abone olma adımları ise şöyle:
    • WhatsApp ayarlarını açın
    • Abonelikler'e dokunun
    • WhatsApp Plus'a dokunun
    • Devam'a dokunun
    • Ödeme bilgilerinizi kontrol edin, satın alma işlemini onaylayın
    • Ödemenizi onaylayın
    • WhatsApp Plus aboneliğinizin aktif olduğunu onaylayan bir bildirim alacaksınız

    WhatsApp abonelikleri bölümünde WhatsApp Plus seçeneğini görmüyorsanız, henüz hesabınız için kullanıma sunulmamıştır.

    WhatsApp Plus abonelik fiyatı ne kadar?

    WhatsApp Plus aboneliği aylık 2.99 dolar olarak ücretlendiriliyor. WhatsApp Plus, kademeli olarak kullanıma açıldığından Türkiye'deki tüm kullanıcılara ne zaman geleceği belirsiz.

