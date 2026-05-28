WhatsApp Plus resmi olarak sunulmaya başladı

Tam Boyutta Gör Meta, WhatsApp Plus'ı resmi olarak kullanıma sundu. Bu yeni isteğe bağlı abonelik planı, uygulamada çok zaman geçiren kullanıcılar için ekstra özelleştirme ve mesajlaşma özellikleri ekliyor. WhatsApp Plus abonelik fiyatı ABD'de aylık 2.99 dolar olarak belirlenirken, ücretli WhatsApp kademeli olarak Türkiye ve diğer ülkelerdeki hesaplar için aktif edilecek.

WhatsApp Plus, temel mesajlaşma deneyimini değiştirmiyor. Ücretsiz kullanıcılar zaten kullandıkları temel özelliklere sahip olmaya devam edecek. Abonelik, yoğun kullanıcıların sıklıkla talep ettiği kişiselleştirme ve kolaylık araçlarına odaklanıyor.

WhatsApp Plus ne işe yarıyor?

Tam Boyutta Gör Meta, WhatsApp Plus’ı özel çıkartmalar, uygulama temaları, daha fazla sabitlenmiş sohbet ve daha fazla özellikle WhatsApp’ı kendinize özgü hale getirmenin daha da fazla yolunu sunan bir abonelik olarak tanımlıyor. WhatsApp Plus aboneliği şunları içeriyor:

Premium çıkartmalar

Özel uygulama temaları

Farklı uygulama simgeleri

Ekstra sabitlenmiş sohbetler

Premium zil sesleri

Genişletilmiş sohbet listesi özelleştirmesi

WhatsApp Plus’a nasıl abone olunur?

Tam Boyutta Gör Meta, WhatsApp Plus'a yalnızca iPhone veya Android'deki WhatsApp Messenger üzerinden abone olabileceğini belirtiyor. Ayrıca her WhatsApp hesabı için yalnızca bir WhatsApp Plus aboneliği satın alınabilecek. WhatsApp Plus abone olma adımları ise şöyle:

WhatsApp ayarlarını açın

Abonelikler'e dokunun

WhatsApp Plus'a dokunun

Devam'a dokunun

Ödeme bilgilerinizi kontrol edin, satın alma işlemini onaylayın

Ödemenizi onaylayın

WhatsApp Plus aboneliğinizin aktif olduğunu onaylayan bir bildirim alacaksınız

WhatsApp abonelikleri bölümünde WhatsApp Plus seçeneğini görmüyorsanız, henüz hesabınız için kullanıma sunulmamıştır.

WhatsApp Plus abonelik fiyatı ne kadar?

WhatsApp Plus aboneliği aylık 2.99 dolar olarak ücretlendiriliyor. WhatsApp Plus, kademeli olarak kullanıma açıldığından Türkiye'deki tüm kullanıcılara ne zaman geleceği belirsiz.

