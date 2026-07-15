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    WhatsApp sesli mesaj göndermeyi kolaylaştırıyor: İşte yeni widget

    WhatsApp, Android beta sürümünde sesli mesaj widget'ını daha gelişmiş kayıt ekranı ve çoklu alıcı desteğiyle test ediyor. Yeni özellik, mesaj paylaşım sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

    WhatsApp sesli mesaj göndermeyi kolaylaştırıyor: İşte yeni widget Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Android için yayınlanan 2.26.28.2 beta güncellemesiyle sesli mesaj widget'ı üzerinde yürüttüğü çalışmaları genişletmeye devam ediyor. Şirket, ana ekrandan hızlı sesli mesaj kaydı oluşturmayı amaçlayan yeni widget deneyimini daha kapsamlı bir kayıt arayüzüyle geliştiriyor. Test aşamasındaki yeni özellik, kullanıcıların tek bir sesli mesaj kaydederek bunu aynı anda birden fazla kişiye gönderebilmesine olanak tanımayı hedefliyor. 

    WhatsApp sesli mesaj widget'ı çoklu gönderim desteği kazanıyor

    Android için varsayılan olarak 3x1 boyutunda tasarlanan widget, ana ekrana eklendikten sonra yeniden boyutlandırılabiliyor. Kullanıcılar widget'a dokunduğunda doğrudan WhatsApp içinde yeni bir kayıt ekranı açılıyor. Böylece uygulama, sohbet ekranına girmeden sesli mesaj oluşturmayı daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

    Yeni kayıt ekranında kullanıcıların kaydı başlatmasının yanı sıra ihtiyaç duyduklarında kaydı duraklatabilecekleri görülüyor. Aynı ekranda kaydı tamamen iptal etme seçeneği de yer alırken, tamamlanan kayıt onaylandıktan sonra bir sonraki adıma geçiliyor.

    Kaydın onaylanmasının ardından WhatsApp'ın geliştirdiği kişi seçici ekranı devreye giriyor. Bu bölümde kullanıcılar yalnızca tek bir kişi seçmekle sınırlı kalmıyor; aynı sesli mesaj için birden fazla alıcı belirleyebiliyor. Seçim tamamlandıktan sonra uygulama, sesli notu belirlenen kişilerin tamamına ek bir yönlendirme veya iletme adımı gerektirmeden gönderiyor.

    Mevcut kullanım senaryosunda aynı sesli mesajı birden fazla kişiye ulaştırmak isteyen kullanıcıların önce kaydı oluşturması, ardından ilk kişiye göndermesi ve daha sonra mesajı diğer sohbetlere tek tek iletmesi gerekiyor. Yeni widget ise bu süreci tek bir kayıt ve tek bir gönderim akışı altında toplamayı amaçlıyor.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 saat önce

    Aman dikkat

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