Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat WhatsApp, yurt dışı seyahatlerinde internet erişimini kolaylaştıracak Travel eSIM özelliğini duyurdu. Kullanıcılar başka bir uygulamaya gerek kalmadan WhatsApp üzerinden veri paketi satın alıp hızlıca eSIM yükleyebilecek. Verizon ve Reliance Jio gibi devlerle iş birliği yapılan bu pratik sistem, Hesap menüsünden yönetilecek. Özelliği kullanmak için cihazın eSIM desteklemesi gerekecek. Yeni hizmetin kısa süre içinde belirli ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Yorumların Özetini Seslendir 5 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör WhatsApp, yurt dışına çıkan kullanıcıların internet bağlantısını daha kolay sağlamasına yardımcı olacak yeni Travel eSIM özelliğini resmen duyurdu. Daha önce test aşamasında olan özellik sayesinde kullanıcılar, seyahat ettikleri ülkede kullanmak üzere doğrudan WhatsApp üzerinden veri paketi satın alabilecek ve eSIM yükleyebilecek.

Meta çatısı altındaki platform, yeni özelliği birkaç dokunuşla eSIM satın alıp yüklemeyi mümkün kılan bir çözüm olarak tanımlıyor. Böylece kullanıcıların yurt dışına çıktıklarında yerel SIM kart satın almasına veya internet bağlantısı için Wi-Fi ağı aramasına gerek kalmayacak. WhatsApp, işlemin uygulama üzerinden mesaj göndermek kadar kolay olacağını belirtiyor.

WhatsApp Travel eSIM nasıl çalışacak?

Travel eSIM, kullanıcıların seyahat ettikleri ülkede mobil veri bağlantısı kurmasını sağlayacak. Özellikle yurt dışında mevcut telefon numarasını kullanmaya devam etmek isteyenler açısından pratik bir seçenek sunabilir. Kullanıcılar, yerel bir SIM karta geçiş yapmadan WhatsApp üzerinden iletişim kurabilecek ve internet bağlantısı gerektiren diğer uygulamaları da kullanabilecek.

WhatsApp, özelliğin altyapısı için farklı eSIM sağlayıcıları ve telekomünikasyon şirketleriyle iş birliği yapıyor. Açıklanan iş ortakları arasında Reliance Jio, Smart Axiata, Smart Communications ve Verizon bulunuyor. Şirket, Travel eSIM özelliğinin yakında belirli ülkelerde kullanıma sunulacağını açıkladı. Ancak ilk aşamada hangi ülkelerin destekleneceği henüz paylaşılmadı. Türkiye'nin ilk dağıtım kapsamına girip girmeyeceği de şu an için belirsiz.

eSIM destekli telefonlar gerekecek

WhatsApp, Travel eSIM'in satın alma ve etkinleştirme sürecine ilişkin tüm ayrıntıları henüz açıklamadı. Ancak WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, desteklenen bölgelerde uygulamanın Hesap bölümünde yer alacak. Paylaşılan ekran görüntüsünde kullanıcıların Travel eSIM üzerinden hizmet alabilecekleri ülkelerin listesine erişebildiği ve arama yaparak belirli bir destinasyonu bulabildiği görülüyor.

WhatsApp'ta mesaj zamanlama özelliği herkese açılıyor 1 gün önce eklendi

Özelliğin kullanılabilmesi için telefonun eSIM desteğine sahip olması gerekecek. Dolayısıyla yalnızca fiziksel SIM kart destekleyen cihazlar Travel eSIM hizmetinden yararlanamayacak. WhatsApp'ın fiyatlandırma, veri paketlerinin kapsamı ve desteklenen ülkeler hakkındaki ayrıntıları ise ilerleyen dönemde açıklaması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp, seyahatler için Travel eSIM özelliğini duyurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: