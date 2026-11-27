Yapay Zeka Özeti:
- WhatsApp, yurt dışı seyahatlerinde internet erişimini kolaylaştıracak Travel eSIM özelliğini duyurdu. Kullanıcılar başka bir uygulamaya gerek kalmadan WhatsApp üzerinden veri paketi satın alıp hızlıca eSIM yükleyebilecek. Verizon ve Reliance Jio gibi devlerle iş birliği yapılan bu pratik sistem, Hesap menüsünden yönetilecek. Özelliği kullanmak için cihazın eSIM desteklemesi gerekecek. Yeni hizmetin kısa süre içinde belirli ülkelerde kullanıma sunulması bekleniyor.
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Meta çatısı altındaki platform, yeni özelliği birkaç dokunuşla eSIM satın alıp yüklemeyi mümkün kılan bir çözüm olarak tanımlıyor. Böylece kullanıcıların yurt dışına çıktıklarında yerel SIM kart satın almasına veya internet bağlantısı için Wi-Fi ağı aramasına gerek kalmayacak. WhatsApp, işlemin uygulama üzerinden mesaj göndermek kadar kolay olacağını belirtiyor.
WhatsApp Travel eSIM nasıl çalışacak?
Travel eSIM, kullanıcıların seyahat ettikleri ülkede mobil veri bağlantısı kurmasını sağlayacak. Özellikle yurt dışında mevcut telefon numarasını kullanmaya devam etmek isteyenler açısından pratik bir seçenek sunabilir. Kullanıcılar, yerel bir SIM karta geçiş yapmadan WhatsApp üzerinden iletişim kurabilecek ve internet bağlantısı gerektiren diğer uygulamaları da kullanabilecek.
WhatsApp, özelliğin altyapısı için farklı eSIM sağlayıcıları ve telekomünikasyon şirketleriyle iş birliği yapıyor. Açıklanan iş ortakları arasında Reliance Jio, Smart Axiata, Smart Communications ve Verizon bulunuyor. Şirket, Travel eSIM özelliğinin yakında belirli ülkelerde kullanıma sunulacağını açıkladı. Ancak ilk aşamada hangi ülkelerin destekleneceği henüz paylaşılmadı. Türkiye'nin ilk dağıtım kapsamına girip girmeyeceği de şu an için belirsiz.
eSIM destekli telefonlar gerekecek
WhatsApp, Travel eSIM'in satın alma ve etkinleştirme sürecine ilişkin tüm ayrıntıları henüz açıklamadı. Ancak WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, desteklenen bölgelerde uygulamanın Hesap bölümünde yer alacak. Paylaşılan ekran görüntüsünde kullanıcıların Travel eSIM üzerinden hizmet alabilecekleri ülkelerin listesine erişebildiği ve arama yaparak belirli bir destinasyonu bulabildiği görülüyor.
Özelliğin kullanılabilmesi için telefonun eSIM desteğine sahip olması gerekecek. Dolayısıyla yalnızca fiziksel SIM kart destekleyen cihazlar Travel eSIM hizmetinden yararlanamayacak. WhatsApp'ın fiyatlandırma, veri paketlerinin kapsamı ve desteklenen ülkeler hakkındaki ayrıntıları ise ilerleyen dönemde açıklaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli