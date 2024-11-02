WhatsApp, şüpheli bağlantılara yönelik yeni güvenlik önlemleri alıyor

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Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı güvenliğini her zamankinden daha fazla önemseyerek yeni bir özelliği kullanıma sunuyor. Test aşamasındaki yeni özellik ile artık hem Android hem de iOS kullanıcıları, sohbetlerde paylaşılan bağlantıların güvenilirliğini doğrudan uygulama üzerinden kontrol edebilecek.

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WhatsApp'tan yeni güvenlik özelliği: Bağlantıları doğrulayın

Test aşamasındaki Google'da bağlantı bilgilerini al özelliği ile kullanıcılar, şüpheli bağlantılara tıklamadan önce bağlantının meşruiyeti hakkında bilgi alabilecek ve potansiyel dolandırıcılık veya zararlı yazılım riskini azaltacaklar. Sohbetlerdeki bir bağlantıya uzun basarak açılan menüde yer alan Google'da ara seçeneği sayesinde, kullanıcılar bağlantının güvenilirliğini hızlıca araştırabilecekler.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere bu özellik, günümüzde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık ve zararlı yazılım içeren bağlantıların paylaşıldığı ortamlarda büyük önem taşıyor. Çünkü bu özellik ile bağlantının güvenilirliğini, Google'da aratarak test edebileceksiniz.

WhatsApp, bu özelliği kullanırken kullanıcı gizliliğine de özen gösteriyor. Kullanıcılar sadece seçtikleri bağlantıyı Google'da araştırabiliyor ve WhatsApp hangi bağlantıların araştırıldığını görmüyor. Bu sayede kullanıcıların mahremiyeti de korunuyor.

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WhatsApp şüpheli bağlantılara yönelik yeni güvenlik önlemi alıyor