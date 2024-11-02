WhatsApp, şüpheli bağlantılara yönelik yeni güvenlik önlemleri alıyor

WhatsApp'tan yeni güvenlik özelliği: Bağlantıları doğrulayın
Test aşamasındaki Google'da bağlantı bilgilerini al özelliği ile kullanıcılar, şüpheli bağlantılara tıklamadan önce bağlantının meşruiyeti hakkında bilgi alabilecek ve potansiyel dolandırıcılık veya zararlı yazılım riskini azaltacaklar. Sohbetlerdeki bir bağlantıya uzun basarak açılan menüde yer alan Google'da ara seçeneği sayesinde, kullanıcılar bağlantının güvenilirliğini hızlıca araştırabilecekler.
WhatsApp, bu özelliği kullanırken kullanıcı gizliliğine de özen gösteriyor. Kullanıcılar sadece seçtikleri bağlantıyı Google'da araştırabiliyor ve WhatsApp hangi bağlantıların araştırıldığını görmüyor. Bu sayede kullanıcıların mahremiyeti de korunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über