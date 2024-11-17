WhatsApp'ta düğün davetiyelerine dikkat: Telefonunuz ele geçirilebilir!

Bilinmeyen numaradan gelen davetiyelere dikkat!
Düğün davetiyesiyle birlikte bir dosya eki (APK) gönderiliyor; bunu indirdiğinizde telefonunuza kötü amaçlı bir uygulama yükleniyor ve bilgisayar korsanlarına kendi ellerinizle uzaktan erişim izni vermiş oluyorsunuz. Bu, tüm verilerinizin artık ele geçirilmiş olduğu anlamına geliyor. Söz konusu davetiyeler genellikle bilinmeyen numaralar tarafından gönderiliyor. Bu nedenle öncelikle numarayı ve göndereni doğrulamak gerekiyor.
Kötü amaçlı hazırlanmış düğün davetiyeleri genellikle büyük boyutlu ve bir dosya indirmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla sıradan bir kullanıcının kanması zor ancak günümüzde WhatsApp, en yaygın iletişim aracı ve yediden yetmişe herkes kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir