WhatsApp'ta düğün davetiyelerine dikkat: Telefonunuz ele geçirilebilir!

Tam Boyutta Gör WhatsApp üzerinden düğün davetiyeleri göndermek yaygınlaştı ve oldukça kullanışlı. Ancak bunun bilgisayar korsanları tarafından manipüle edildiği anlaşılıyor. Tamamen normal bir davetiye gibi görünen düğün davetiyeleri, hackerların telefonunuz üzerinde tam kontrol sağlamalarına olanak tanıyan kötü amaçlı yazılımlar içeriyor.

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Bilinmeyen numaradan gelen davetiyelere dikkat!

Düğün davetiyesiyle birlikte bir dosya eki (APK) gönderiliyor; bunu indirdiğinizde telefonunuza kötü amaçlı bir uygulama yükleniyor ve bilgisayar korsanlarına kendi ellerinizle uzaktan erişim izni vermiş oluyorsunuz. Bu, tüm verilerinizin artık ele geçirilmiş olduğu anlamına geliyor. Söz konusu davetiyeler genellikle bilinmeyen numaralar tarafından gönderiliyor. Bu nedenle öncelikle numarayı ve göndereni doğrulamak gerekiyor.

Kötü amaçlı hazırlanmış düğün davetiyeleri genellikle büyük boyutlu ve bir dosya indirmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla sıradan bir kullanıcının kanması zor ancak günümüzde WhatsApp, en yaygın iletişim aracı ve yediden yetmişe herkes kullanıyor.

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