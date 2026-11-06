WhatsApp'ta fotoğraf ve videolar orijinal kalitede paylaşılacak

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat WhatsApp, fotoğraf ve videoları hiç sıkıştırmadan iletmeyi sağlayacak yeni bir seçenek geliştiriyor. Standart ve HD modlarının yanına gelecek "Orijinal" seçeneği sayesinde medyalar karşı tarafa hiçbir çözünürlük kaybı olmadan iletilebilecek. Android beta sürümünde tespit edilen bu özellik ile kullanıcılar, telefonlarındaki dosyaları tam kalitesiyle paylaşma imkanına kavuşacak. Geliştirme aşamasındaki bu yeniliğin WhatsApp Plus abonelerine sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör WhatsApp, fotoğraf ve videoları hiçbir sıkıştırma uygulamadan, orijinal kalitesinde göndermeyi sağlayacak bir seçenek geliştiriyor. Söz konusu özellik, Android için WhatsApp beta 2.26.44.12 sürümünde tespit edildi. Bu özelliğin WhatsApp Plus abonelerine sunulacağı söyleniyor.

WhatsApp'ta mavi tik bırakmadan mesaj okuma dönemi başlıyor 15 sa. önce eklendi

Standart ve HD yanında Orijinal seçeneği gelecek

Mevcut durumda WhatsApp, kullanıcılara fotoğraf ve videoları "Standart" veya "HD" kalitesinde gönderme imkanı tanıyor. Standart kalite, veri tasarrufu sağlamak için medyayı sıkıştırırken; HD kalite daha az sıkıştırma uyguluyor. Ancak HD kalitede bile bir miktar sıkıştırma yapıldığından, karşı tarafa ulaşan dosya, gönderenin çektiği orijinal dosya ile birebir aynı olmuyor.

Yeni "Orijinal" seçeneği bu sorunu çözebilir. Fotoğraf ve videolarınızı sıkıştırmadan ileteceği için, karşı taraftaki kişi dosyayı tam olarak sizin telefonunuzda kayıtlı olduğu haliyle alabilecek. Bu seçeneğe medya düzenleyicideki kalite menüsünden -yani halihazırda Standart ve HD seçeneğinin olduğu yerden- erişilebilecek.

Ücretli bir özellik olacak

WABetaInfo'ya göre orijinal kalitede paylaşım özelliği yalnızca WhatsApp Plus abonelerine sunulacak. Türkiye’de aylık 41.99 TL fiyatla kullanıma sunulan WhatsApp Plus, şu an için ağırlıklı olarak özel temalar, simgeler, çıkartmalar ve daha fazla sohbeti sabitleyebilme gibi görsel özelleştirmeler sunuyor.

Bununla birlikte, orijinal medya kalitesi özelliği henüz geliştirme aşamasında ve beta test kullanıcılarına bile açılmış değil. WhatsApp, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir açıklama yapmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: