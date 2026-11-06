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    WhatsApp'ta fotoğraf ve videolar orijinal kalitede paylaşılacak

    WhatsApp, fotoğraf ve videoları herhangi bir sıkıştırma olmadan orijinal kalitede paylaşmaya olanak tanıyan bir seçenek üzerinde çalışıyor. Bu, Standart ve HD seçeneğinin yanına eklenecek.

    WhatsApp orijinal kalitede fotoğraf video paylaşma Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, fotoğraf ve videoları hiçbir sıkıştırma uygulamadan, orijinal kalitesinde göndermeyi sağlayacak bir seçenek geliştiriyor. Söz konusu özellik, Android için WhatsApp beta 2.26.44.12 sürümünde tespit edildi. Bu özelliğin WhatsApp Plus abonelerine sunulacağı söyleniyor.

    Standart ve HD yanında Orijinal seçeneği gelecek

    Mevcut durumda WhatsApp, kullanıcılara fotoğraf ve videoları "Standart" veya "HD" kalitesinde gönderme imkanı tanıyor. Standart kalite, veri tasarrufu sağlamak için medyayı sıkıştırırken; HD kalite daha az sıkıştırma uyguluyor. Ancak HD kalitede bile bir miktar sıkıştırma yapıldığından, karşı tarafa ulaşan dosya, gönderenin çektiği orijinal dosya ile birebir aynı olmuyor.

    Yeni "Orijinal" seçeneği bu sorunu çözebilir. Fotoğraf ve videolarınızı sıkıştırmadan ileteceği için, karşı taraftaki kişi dosyayı tam olarak sizin telefonunuzda kayıtlı olduğu haliyle alabilecek. Bu seçeneğe medya düzenleyicideki kalite menüsünden -yani halihazırda Standart ve HD seçeneğinin olduğu yerden- erişilebilecek.

    Ücretli bir özellik olacak

    WABetaInfo'ya göre orijinal kalitede paylaşım özelliği yalnızca WhatsApp Plus abonelerine sunulacak. Türkiye’de aylık 41.99 TL fiyatla kullanıma sunulan WhatsApp Plus, şu an için ağırlıklı olarak özel temalar, simgeler, çıkartmalar ve daha fazla sohbeti sabitleyebilme gibi görsel özelleştirmeler sunuyor.

    Bununla birlikte, orijinal medya kalitesi özelliği henüz geliştirme aşamasında ve beta test kullanıcılarına bile açılmış değil. WhatsApp, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir açıklama yapmadı.

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