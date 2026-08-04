WhatsApp'ta küresel kaos: Milyonlarca hesap kapatıldı!

Tam Boyutta Gör Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Türkiye’deki kullanıcılar da dahil olmak üzere birçok hesabı 24 saatliğine incelemeye aldı ve uygulamanın tüm özelliklerine erişimi engelledi. Bu durum, etkilenen birçok kullanıcının sorunu sosyal medya aracılığıyla dile getirmesine yol açtı.

Milyonlarca kullanıcıya "Hesap gözden geçiriliyor. Bu hesap WhatsApp'ı kullanamaz" mesajı

X ve Threads’teki paylaşımlara göre, birçok kişi aniden WhatsApp hesaplarını kullanamaz hale geldi. Kullanıcılar, hesaplarına erişmeye çalıştıklarında,“Hesap gözden geçiriliyor. Hizmet Koşullarımıza uyduğundan emin olmak için, hesap hareketleriniz ve cihaz bilginiz kontrol ediliyor. Genellikle 24 saat içinde size soncu bildiririz” mesajıyla karşılaştı.

WhatsApp hesapları "nedensizce" kapatıldı

Kullanıcılar, sosyal medyada WhatsApp’ı eleştiri yağmuruna tuttu. Birçok kişi, WhatsApp’ı açtıklarında hesaplarının inceleme altında askıya alındığını gördü; hangi kuralları ihlal ettiklerine dair net bir açıklama ile karşılaşmadılar. Dünya çapında 2 milyar insan için temel altyapı haline gelen bir uygulama için, kısa bir kesinti bile kaos yaratıyor. Küçük işletmeler müşteri iletişimini kaybediyor, aileler koordinasyon sağlayamıyor ve WhatsApp'ın iletişimde baskın olduğu bazı ülkelerde insanlar fiilen iletişimden kopuyor.

Meta, hesapları kurtarmak için harekete geçti

Bu olayı özellikle sinir bozucu kılan şey, şeffaflık eksikliği. Meta, kaç hesabın etkilendiğini, sorunun en çok hangi ülkelerde yaşandığını ya da belirleme sistemlerinde tam olarak neyin yanlış gittiğini açıklamadı. Meta, yalnızca sorunu kabul ederek düzeltme için çalıştıklarını belirtti: “Hizmetimizi kötüye kullanmaya çalışanların önüne geçmek ve diğer kullanıcıların güvenliğini sağlamak için hesapları yasaklıyoruz. Bazen bunu yanlışlıkla yapıyoruz ki bu durumda, insanların tekrar sohbet edebilmesi için mümkün olan en kısa sürede düzeltmek için uğraşıyoruz. Etkilenen hesapları kurtarmak için harekete geçtik.”

Bu, WhatsApp'ın otomatik denetimin yanlış gitmesiyle ilgili ilk deneyimi değil. Platform, spam, kötüye kullanım ve politika ihlallerini tespit etmek için büyük ölçüde makine öğrenimine dayanıyor; bu yaklaşım çoğu zaman işe yarıyor ancak bazen hiçbir kural ihlali yapmayan hesapları da içine alabiliyor.

WhatsApp hesabınız yasaklandığında veya kısıtlandığında yapmanız gerekenler

Uygulamada “Gözden geçirme talebinde bulunun” seçeneğine dokunun. WhatsApp, hesabınızı inceledikten sonra genellikle 24 saat içinde sizi bilgilendirecek. WhatsApp'ı açarak itiraz durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

WhatsApp, her itiraz için yalnızca bir telefon numarasını inceliyor. İnceleme süreci dışında WhatsApp ile iletişime geçmek kararı hızlandırmıyor. Üçüncü taraf hizmetler yasağı kaldırmıyor, yalnızca WhatsApp hesabın yasağını kaldırabiliyor. Hesap yasaklanmış durumdayken sohbetlerinize ve sohbet yedeklerine erişiminiz engelleniyor.

WhatsApp hesabı neden yasaklanır?

Spam veya istenmeyen mesajlar

Kullanıcı güvenliğini tehdit eden dolandırıcılık veya faaliyetler

Otomatik veya toplu mesajlaşma

Resmi olmayan WhatsApp uygulamalarının kullanımı

İzin alınmadan kullanıcı bilgilerinin toplanması veya çıkarılması

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