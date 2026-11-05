WhatsApp, Android kullanıcılarına mavi tik bırakmadan mesaj okuma özelliği getiriyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat WhatsApp, Android kullanıcıları için mavi tik olmadan mesaj okuma özelliği geliştiriyor. iOS'ta bulunan sohbet önizleme seçeneği Android beta sürümünde görüldü. Sohbet listesindeki bir konuşmaya uzun basıldığında açılan pencere, mesajları sohbeti açmadan okuma imkanı tanıyacak. Ayrıca Android sürümünde, iOS'tan farklı olarak bu pencere içinde mesajlar kaydırılabilecek. Geliştirme aşamasındaki özelliğin yakın zamanda genel kullanıma sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Android kullanıcılarının karşı tarafa mavi tik göndermeden mesajları görüntülemesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. iOS sürümünde uzun süredir bulunan sohbet önizleme özelliği, Android uygulamasına da geliyor.

WhatsApp, halihazırda kullanıcılara okundu bilgilerini tamamen kapatma seçeneği sunuyor. Ancak bu ayarı kapatmak istemeyen kullanıcılar, bir mesajı karşı tarafa mavi tik göndermeden okumak istediklerinde çeşitli yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. Bildirimler üzerinden mesajları görüntülemek bu yöntemlerden biri olsa da bildirimlerin silinmesi veya çok sayıda mesaj alınması durumunda bu seçenek yeterli olmuyor.

YouTube, Tamba adlı yeni bir sosyal platform üzerinde çalışıyor 13 sa. önce eklendi

Sohbet önizleme özelliği Android'e geliyor

Apple kullanıcıları ise uzun süredir WhatsApp'ın iOS sürümünde bulunan bir özellik sayesinde bu sorunu aşabiliyor. Sohbet listesindeki herhangi bir konuşmaya uzun süre basıldığında açılan küçük önizleme penceresi, kullanıcıların mesajları sohbeti tamamen açmadan görüntülemesini sağlıyor. Bu işlem sırasında karşı tarafa okundu bilgisi gönderilmiyor.

Android sürümünde ise şimdiye kadar sohbetlere uzun basıldığında yalnızca sabitleme, arşivleme, sessize alma ve silme gibi seçenekler görüntüleniyordu. Ancak WhatsApp'ın Android beta 2.26.44.12 sürümünde keşfedilen kodlar, bu kullanım deneyiminin değişeceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Android Authority, özelliği henüz kullanıma sunulmadan etkinleştirmeyi başardığını ve iOS sürümüne benzer şekilde çalıştığını aktarıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, sohbet listesindeki bir konuşmaya uzun bastıklarında en son mesajları gösteren kayan bir önizleme penceresiyle karşılaşacak. Bu pencerenin altında ise sohbeti sabitleme, arşivleme, bildirimleri sessize alma, okunmadı olarak işaretleme ve silme gibi hızlı işlemler yer alacak.

Mesajlar arasında kaydırma yapılabilecek

Android kullanıcıları açısından yeniliğin en önemli avantajlarından biri, önizleme penceresinde mesajlar arasında kaydırma yapılabilmesi olacak. iOS sürümündeki mevcut sistemde önizleme penceresi kaydırma desteği sunmadığı için uzun mesajların veya çok sayıda mesajın tamamını görüntülemek mümkün olmuyor. Android için geliştirilen yeni özelliğin ise kullanıcıların önceki mesajlara doğru kaydırma yapmasına izin verdiği belirtiliyor.

WhatsApp'ın yeni sohbet önizleme arayüzü hala geliştirme aşamasında bulunuyor. Özellik henüz herkese açık beta sürümünü kullananlara bile sunulmuş değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

WhatsApp'ta mavi tik bırakmadan mesaj okuma dönemi başlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: