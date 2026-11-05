WhatsApp, Android kullanıcılarına mavi tik bırakmadan mesaj okuma özelliği getiriyor

Yapay Zeka Özeti:
- WhatsApp, Android kullanıcıları için mavi tik olmadan mesaj okuma özelliği geliştiriyor. iOS'ta bulunan sohbet önizleme seçeneği Android beta sürümünde görüldü. Sohbet listesindeki bir konuşmaya uzun basıldığında açılan pencere, mesajları sohbeti açmadan okuma imkanı tanıyacak. Ayrıca Android sürümünde, iOS'tan farklı olarak bu pencere içinde mesajlar kaydırılabilecek. Geliştirme aşamasındaki özelliğin yakın zamanda genel kullanıma sunulması bekleniyor.
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WhatsApp, halihazırda kullanıcılara okundu bilgilerini tamamen kapatma seçeneği sunuyor. Ancak bu ayarı kapatmak istemeyen kullanıcılar, bir mesajı karşı tarafa mavi tik göndermeden okumak istediklerinde çeşitli yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. Bildirimler üzerinden mesajları görüntülemek bu yöntemlerden biri olsa da bildirimlerin silinmesi veya çok sayıda mesaj alınması durumunda bu seçenek yeterli olmuyor.
Sohbet önizleme özelliği Android'e geliyor
Apple kullanıcıları ise uzun süredir WhatsApp'ın iOS sürümünde bulunan bir özellik sayesinde bu sorunu aşabiliyor. Sohbet listesindeki herhangi bir konuşmaya uzun süre basıldığında açılan küçük önizleme penceresi, kullanıcıların mesajları sohbeti tamamen açmadan görüntülemesini sağlıyor. Bu işlem sırasında karşı tarafa okundu bilgisi gönderilmiyor.
Android sürümünde ise şimdiye kadar sohbetlere uzun basıldığında yalnızca sabitleme, arşivleme, sessize alma ve silme gibi seçenekler görüntüleniyordu. Ancak WhatsApp'ın Android beta 2.26.44.12 sürümünde keşfedilen kodlar, bu kullanım deneyiminin değişeceğini gösteriyor.
Mesajlar arasında kaydırma yapılabilecek
Android kullanıcıları açısından yeniliğin en önemli avantajlarından biri, önizleme penceresinde mesajlar arasında kaydırma yapılabilmesi olacak. iOS sürümündeki mevcut sistemde önizleme penceresi kaydırma desteği sunmadığı için uzun mesajların veya çok sayıda mesajın tamamını görüntülemek mümkün olmuyor. Android için geliştirilen yeni özelliğin ise kullanıcıların önceki mesajlara doğru kaydırma yapmasına izin verdiği belirtiliyor.
WhatsApp'ın yeni sohbet önizleme arayüzü hala geliştirme aşamasında bulunuyor. Özellik henüz herkese açık beta sürümünü kullananlara bile sunulmuş değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: