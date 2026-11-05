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    WhatsApp, Android kullanıcılarına mavi tik bırakmadan mesaj okuma özelliği getiriyor

    WhatsApp, Android kullanıcılarının sohbetleri açmadan mesajları okumasına olanak tanıyacak yeni bir özellik geliştiriyor. Bu sayede mesajlar, karşı tarafa mavi tik göndermeden okunabilecek.

    WhatsApp'ta mavi tik bırakmadan mesaj okuma dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Android kullanıcılarının karşı tarafa mavi tik göndermeden mesajları görüntülemesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. iOS sürümünde uzun süredir bulunan sohbet önizleme özelliği, Android uygulamasına da geliyor.

    WhatsApp, halihazırda kullanıcılara okundu bilgilerini tamamen kapatma seçeneği sunuyor. Ancak bu ayarı kapatmak istemeyen kullanıcılar, bir mesajı karşı tarafa mavi tik göndermeden okumak istediklerinde çeşitli yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. Bildirimler üzerinden mesajları görüntülemek bu yöntemlerden biri olsa da bildirimlerin silinmesi veya çok sayıda mesaj alınması durumunda bu seçenek yeterli olmuyor.

    Sohbet önizleme özelliği Android'e geliyor

    Apple kullanıcıları ise uzun süredir WhatsApp'ın iOS sürümünde bulunan bir özellik sayesinde bu sorunu aşabiliyor. Sohbet listesindeki herhangi bir konuşmaya uzun süre basıldığında açılan küçük önizleme penceresi, kullanıcıların mesajları sohbeti tamamen açmadan görüntülemesini sağlıyor. Bu işlem sırasında karşı tarafa okundu bilgisi gönderilmiyor.

    Android sürümünde ise şimdiye kadar sohbetlere uzun basıldığında yalnızca sabitleme, arşivleme, sessize alma ve silme gibi seçenekler görüntüleniyordu. Ancak WhatsApp'ın Android beta 2.26.44.12 sürümünde keşfedilen kodlar, bu kullanım deneyiminin değişeceğini gösteriyor.

    WhatsApp'ta mavi tik bırakmadan mesaj okuma dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Android Authority, özelliği henüz kullanıma sunulmadan etkinleştirmeyi başardığını ve iOS sürümüne benzer şekilde çalıştığını aktarıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, sohbet listesindeki bir konuşmaya uzun bastıklarında en son mesajları gösteren kayan bir önizleme penceresiyle karşılaşacak. Bu pencerenin altında ise sohbeti sabitleme, arşivleme, bildirimleri sessize alma, okunmadı olarak işaretleme ve silme gibi hızlı işlemler yer alacak.

    Mesajlar arasında kaydırma yapılabilecek

    Android kullanıcıları açısından yeniliğin en önemli avantajlarından biri, önizleme penceresinde mesajlar arasında kaydırma yapılabilmesi olacak. iOS sürümündeki mevcut sistemde önizleme penceresi kaydırma desteği sunmadığı için uzun mesajların veya çok sayıda mesajın tamamını görüntülemek mümkün olmuyor. Android için geliştirilen yeni özelliğin ise kullanıcıların önceki mesajlara doğru kaydırma yapmasına izin verdiği belirtiliyor.

    WhatsApp'ın yeni sohbet önizleme arayüzü hala geliştirme aşamasında bulunuyor. Özellik henüz herkese açık beta sürümünü kullananlara bile sunulmuş değil.

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