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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat WhatsApp, kullanıcıların merakla beklediği mesaj zamanlama özelliğini tüm dünyada kullanıma sundu. Yeni güncellemeyle birlikte metin, fotoğraf ve videolar 14 gün sonrasına kadar planlanabiliyor. Gönder düğmesine basılı tutularak kullanılan bu özellik, cihazınız kapalı olsa bile mesajları tam vaktinde ulaştırıyor. Ayrıca zamanlanan içerikler gönderilmeden önce kolayca silinebiliyor. Uçtan uca şifrelemeyle korunan özelliğin herkese ulaşması birkaç hafta sürecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden biri olan mesaj zamanlama desteğini kullanıma sunmaya başladı. Daha önce Android ve iOS beta sürümlerinde test edilen özellik, artık tüm kullanıcılara açılıyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, göndermek istedikleri mesajları önceden hazırlayarak belirledikleri tarih ve saatte otomatik olarak iletebilecek.

WhatsApp'ın açıklamasına göre zamanlanmış mesajlar, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanılabiliyor. Kullanıcılar metin mesajlarının yanı sıra fotoğraf ve videoları da ileri bir tarihte gönderilmek üzere planlayabiliyor.

14 gün sonrasına kadar zamanlanabilecek

Mesaj zamanlama özelliğini kullanmak için gönderme düğmesine basılı tutmak ve ardından mesajın iletilmesini istediğiniz tarih ile saati seçmek yeterli. Zamanlama işlemi tamamlandığında mesaj, belirlenen saatte karşı tarafa normal bir WhatsApp mesajı gibi ulaşıyor. Kullanıcılar ayrıca henüz gönderilmemiş zamanlanmış mesajlarının tamamını görüntüleyebiliyor. Fikir değiştirilmesi durumunda mesajlar gönderim gerçekleşmeden önce silinebiliyor.

Zamanlama aralığı ise 10 dakika ile 14 gün arasında değişiyor. Böylece kullanıcılar yalnızca birkaç dakika sonrasına değil, iki haftaya kadar uzanan bir tarihe mesaj planlayabiliyor.

Telefon kapalı olsa bile mesajlar gönderilecek

Yeni özelliğin öne çıkan avantajlarından biri de zamanlanmış mesajların gönderimi için telefonun açık kalmasının gerekmemesi. WhatsApp, cihaz kapalı veya şarjı bitmiş olsa bile mesajın seçilen saatte iletileceğini belirtiyor. Gizlilik tarafında ise zamanlanmış mesajlar, diğer kişisel WhatsApp sohbetleri gibi uçtan uca şifreleme kapsamında kalıyor. Böylece mesajların içeriği yalnızca sohbetin tarafları tarafından görüntülenebiliyor.

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WhatsApp, özelliğin küresel dağıtımına başladığını ancak tüm kullanıcılara ulaşmasının birkaç hafta sürebileceğini belirtiyor. Bu nedenle mesaj zamanlama seçeneğini henüz göremeyen kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekebilir.

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