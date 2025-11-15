WhatsApp, telefonu sallayarak sorun bildirme özelliğini test ediyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, hata bildirim sürecini iyileştirmeye devam ediyor. Platform büyüdükçe ve daha fazla özellik geldikçe, hatalarla karşılaşma olasılığı da doğal olarak artıyor ve bu geliştirmeler hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için daha da önemli hale geliyor. Android için en son WhatsApp beta 2.25.34.6 güncellemesi, kullanıcıların cihazlarını sallayarak hataları bildirmelerine olanak tanıyan bir özelliği getiriyor.

WhatsApp'ta yeni gizlilik özelliği: Bana kimler mesaj atabilir? 6 gün önce eklendi

Yeni sallayarak bildirme özelliği, kullanıcıların sorun bildirme formunu anında açmasına olanak tanıyacak. Kullanıcı, telefonunu salladığında sorun bildirmek isteyip istemediğini soran bir ekran açılacak. Onayın ardından, WhatsApp otomatik olarak ekran görüntüsü alacak ve sorunu açıklayan bir form açacak. Kullanıcı, eklemek istemezse ekran görüntüsünü kaldırabilecek. Gizliliği korumak için, profil fotoğrafları gibi hassas kısımların ekran görüntüsü alınmayacak.

Bu özellik, sorun bildirmeyi daha hızlı ve kolay hale getirecek. Kullanıcılar hataları fark ettikleri anda bildirebilecek; bu da WhatsApp'ın sorunları hızla çözmesine yardımcı olacak. WhatsApp, kullanıcıların ayarlardan sallama özelliğini kapatmalarına olanak tanıyacak. Bu özellik, şu anda beta test kullanıcılarına sunuluyor. Testler tamamlandığında, tüm kullanıcılara sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: