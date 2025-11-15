WhatsApp, telefonu sallayarak sorun bildirme özelliğini test ediyor

Yeni sallayarak bildirme özelliği, kullanıcıların sorun bildirme formunu anında açmasına olanak tanıyacak. Kullanıcı, telefonunu salladığında sorun bildirmek isteyip istemediğini soran bir ekran açılacak. Onayın ardından, WhatsApp otomatik olarak ekran görüntüsü alacak ve sorunu açıklayan bir form açacak. Kullanıcı, eklemek istemezse ekran görüntüsünü kaldırabilecek. Gizliliği korumak için, profil fotoğrafları gibi hassas kısımların ekran görüntüsü alınmayacak.
Bu özellik, sorun bildirmeyi daha hızlı ve kolay hale getirecek. Kullanıcılar hataları fark ettikleri anda bildirebilecek; bu da WhatsApp'ın sorunları hızla çözmesine yardımcı olacak. WhatsApp, kullanıcıların ayarlardan sallama özelliğini kapatmalarına olanak tanıyacak. Bu özellik, şu anda beta test kullanıcılarına sunuluyor. Testler tamamlandığında, tüm kullanıcılara sunulacak.