    WhatsApp, telefonu sallayarak sorun bildirme özelliğini test ediyor

    WhatsApp, kullanıcıların hataları bildirmesini kolaylaştıracak yeni bir özelliği test ediyor. Kullanıcılar, telefonu sallayarak platformda karşılaştıkları teknik veya başka bir sorunu bildirebilecek.

    whatsapp telefonu sallayarak sorun hata bildirme Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, hata bildirim sürecini iyileştirmeye devam ediyor. Platform büyüdükçe ve daha fazla özellik geldikçe, hatalarla karşılaşma olasılığı da doğal olarak artıyor ve bu geliştirmeler hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için daha da önemli hale geliyor. Android için en son WhatsApp beta 2.25.34.6 güncellemesi, kullanıcıların cihazlarını sallayarak hataları bildirmelerine olanak tanıyan bir özelliği getiriyor.

    Yeni sallayarak bildirme özelliği, kullanıcıların sorun bildirme formunu anında açmasına olanak tanıyacak. Kullanıcı, telefonunu salladığında sorun bildirmek isteyip istemediğini soran bir ekran açılacak. Onayın ardından, WhatsApp otomatik olarak ekran görüntüsü alacak ve sorunu açıklayan bir form açacak. Kullanıcı, eklemek istemezse ekran görüntüsünü kaldırabilecek. Gizliliği korumak için, profil fotoğrafları gibi hassas kısımların ekran görüntüsü alınmayacak.

    Bu özellik, sorun bildirmeyi daha hızlı ve kolay hale getirecek. Kullanıcılar hataları fark ettikleri anda bildirebilecek; bu da WhatsApp'ın sorunları hızla çözmesine yardımcı olacak. WhatsApp, kullanıcıların ayarlardan sallama özelliğini kapatmalarına olanak tanıyacak. Bu özellik, şu anda beta test kullanıcılarına sunuluyor. Testler tamamlandığında, tüm kullanıcılara sunulacak.

