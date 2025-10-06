Whatsapp'ta yeni dönem: Kullanıcı adı rezervasyonu başladı

Kullanıcı adı rezervasyonu başladı
WhatsApp'ın kullanıcı adı özelliği, genel kullanıma çıkmadan önce kullanıcılara rezervasyon imkânı tanımaya başladı. Böylece kullanıcılar, tercih ettikleri kullanıcı adını başkalarından önce alabilecek. Şirket bu yolla popüler kullanıcı adlarının adil biçimde dağıtılmasını amaçlıyor.
Artık kullanıcılar, telefon numarasını paylaşmadan sohbet başlatabilecek. Özellikle iş çevrelerinde, topluluklarda veya yeni bağlantılar kurmak isteyenler için bu değişiklik, kişisel verilerin korunması bakımından büyük avantaj sunuyor. Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmadı ancak özelliğin beta kanallarına ulaşması, yaklaştığına işaret ediyor. Mevcut bilgilere göre kullanıcı adı sistemi, önümüzdeki birkaç ay içinde kademeli olarak tüm kullanıcılara ulaşacak.
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...