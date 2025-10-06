Giriş
    Whatsapp'ta yeni dönem: Kullanıcı adı rezervasyonu başladı

    WhatsApp, kullanıcı adı sistemini Android'de test etmeye başladı. Yeni özellikle kullanıcılar, numara paylaşmadan sohbet edebilecek ve kullanıcı adlarını önceden rezerve edebilecek.

    Whatsapp'ta yeni dönem: Kullanıcı adı rezervasyonu başladı Tam Boyutta Gör
    WhatsApp uzun süredir Telegram ve Signal gibi rakip platformlarda bulunan kullanıcı adıyla bağlantı kurma özelliği üzerinde çalışıyordu. Son olarak bu sistem için ilk adım atıldı. Android için yayınlanan son beta sürümünde kullanıcıların kendi kullanıcı adlarını önceden rezerve edebilmesi artık mümkün.

    Kullanıcı adı rezervasyonu başladı

    WhatsApp'ın kullanıcı adı özelliği, genel kullanıma çıkmadan önce kullanıcılara rezervasyon imkânı tanımaya başladı. Böylece kullanıcılar, tercih ettikleri kullanıcı adını başkalarından önce alabilecek. Şirket bu yolla popüler kullanıcı adlarının adil biçimde dağıtılmasını amaçlıyor.

    Whatsapp'ta yeni dönem: Kullanıcı adı rezervasyonu başladı Tam Boyutta Gör
    Yeni kullanıcı adı sistemi belirli kurallara da sahip olacak. Kullanıcı adları "www." ifadesiyle başlayamayacak ve en az bir harf içermesi gerekecek. Ayrıca yalnızca küçük harfler, rakamlar, nokta ve alt çizgi kullanılabilecek. Sistem, gizlilik açısından da önemli bir yenilik getiriyor.

    Artık kullanıcılar, telefon numarasını paylaşmadan sohbet başlatabilecek. Özellikle iş çevrelerinde, topluluklarda veya yeni bağlantılar kurmak isteyenler için bu değişiklik, kişisel verilerin korunması bakımından büyük avantaj sunuyor. Henüz resmi çıkış tarihi açıklanmadı ancak özelliğin beta kanallarına ulaşması, yaklaştığına işaret ediyor. Mevcut bilgilere göre kullanıcı adı sistemi, önümüzdeki birkaç ay içinde kademeli olarak tüm kullanıcılara ulaşacak.

    Profil resmi
