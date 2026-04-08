WhatsApp'ta yeni dönem: Numaralar gizli kalacak!

Tam Boyutta Gör WhatsApp kullanıcı adı özelliği iOS ve Android'de kullanıma sunulmaya başlandı. Bu özellik, kullanıcıların profilleri için bir kullanıcı adı belirleyip kullanmalarına olanak tanıyarak telefon numaralarını paylaşmak zorunda kalmamalarını sağlayacak.

WhatsApp, yeni özellikleriyle resmen CarPlay'de 4 sa. önce eklendi

WABetaInfo'nun bildirdiğine göre, WhatsApp, şu anda sınırlı profilde kullanıcı adı alma özelliğini aktif etti. WhatsApp kullanıcı adları kademeli olarak kullanıma sunulacak. Dolayısıyla profil ayarlarında kullanıcı adı oluşturmak için ayrı bir seçenek görmüyorsanız, henüz hesabınız için özellik aktif edilmemiştir.

WhatsApp kullanıcı adı nasıl alınacak, kurallar neler?

Kullanıcı adınızı seçtikten sonra hesabınıza bağlanacak ve telefon numaranız yerine paylaşılacak. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken iki nokta var. Birincisi; WhatsApp kurallarına (en az bir harf, yalnızca küçük harfler, sayılar, nokta ve alt çizgi olabilir) uygun olarak kullanıcı adı belirlemeniz gerekecek. Kullanıcı adınız en az 3, en fazla 35 karakter olabilir. Ayrıca .www ile başlayamaz veya .com, .net gibi alan adı benzeri uzantılarla bitemez.

Bir diğer önemli gereklilik ise Meta platformlarında kullanılabilirliği. İstediğiniz kullanıcı adı Instagram veya Facebook'ta zaten kullanılıyorsa, WhatsApp'ta almadan önce Hesap Merkezi aracılığıyla o hesapların size ait olduğunu doğrulamanız gerekecek. Başkasına aitse, kullanamayacaksınız.

WhatsApp, önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıcı adlarına erişimi kademeli olarak daha fazla kullanıcıya açmayı planlıyor.

