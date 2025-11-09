WhatsApp'ta size kimin mesaj gönderebileceğini seçebileceksiniz

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla Android kullanıcılarına yeni 2.25.33.11 beta sürümünü sundu. Güncelleme, kullanıcıların mesajları yönetmelerine ve kendileriyle kimlerin iletişime geçebileceğini kontrol etmelerine yardımcı olan yeni gizlilik araçları sunuyor.

"Bana kimler mesaj atabilir" ayarı geliyor

Güncelleme, kişilerinizde/rehberinizde olmayan numaralardan gelen mesajları saklayacak “İstek Klasörü” adında yeni bir özellik getiriyor. Bu özellik, bilinmeyen mesajların doğrudan ana sohbet listenizde görünmeyeceği ve sohbet ekranınızın düzenli kalacağı anlamına geliyor.

Yeni gizlilik ayarı "Bana Kimler Mesaj Atabilir" olarak adlandırılıyor ve iki seçeneği bulunuyor: Herkes ve Kişilerim. Herkes, bilinmeyen kişilerden gelenler de dahil olmak üzere tüm yeni mesajları doğrudan sohbet listesinde gösteriyor. Kişilerim seçeneği ise kişilerinizde kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajları ayrı bir klasöre (İstekler) taşıyacak.

İstekler klasörüne atılacak

İstekler klasörü, Instagram'daki mesaj istekleri gibi çalışacak. Kullanıcılar, yanıtlamaya, silmeye, şikayet etmeye veya engellemeye karar vermeden önce gönderenin adını, profil resmini ve mesajını görebilecek. Bir mesaja yanıt verildiğinde, ana sohbet listesine taşınacak. WhatsApp’ta kullanıcı adı almış kişilerden gelen mesajlar da önce İstekler klasöründe çıkacak.

WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası yerine kullanıcı adı kullanarak başkalarını bulup arayabileceği kullanıcı adı tabanlı bir iletişim özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, gizliliği korumaya yardımcı olacak ve tanımadığınız kişilerle bağlantı kurmanızı kolaylaştıracak. WhatsApp kullanıcı adı özelliğinin 2026’da sunulması bekleniyor.

