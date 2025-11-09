WhatsApp'ta size kimin mesaj gönderebileceğini seçebileceksiniz

"Bana kimler mesaj atabilir" ayarı geliyor
Güncelleme, kişilerinizde/rehberinizde olmayan numaralardan gelen mesajları saklayacak “İstek Klasörü” adında yeni bir özellik getiriyor. Bu özellik, bilinmeyen mesajların doğrudan ana sohbet listenizde görünmeyeceği ve sohbet ekranınızın düzenli kalacağı anlamına geliyor.
Yeni gizlilik ayarı "Bana Kimler Mesaj Atabilir" olarak adlandırılıyor ve iki seçeneği bulunuyor: Herkes ve Kişilerim. Herkes, bilinmeyen kişilerden gelenler de dahil olmak üzere tüm yeni mesajları doğrudan sohbet listesinde gösteriyor. Kişilerim seçeneği ise kişilerinizde kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajları ayrı bir klasöre (İstekler) taşıyacak.
İstekler klasörüne atılacak
İstekler klasörü, Instagram'daki mesaj istekleri gibi çalışacak. Kullanıcılar, yanıtlamaya, silmeye, şikayet etmeye veya engellemeye karar vermeden önce gönderenin adını, profil resmini ve mesajını görebilecek. Bir mesaja yanıt verildiğinde, ana sohbet listesine taşınacak. WhatsApp’ta kullanıcı adı almış kişilerden gelen mesajlar da önce İstekler klasöründe çıkacak.
WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası yerine kullanıcı adı kullanarak başkalarını bulup arayabileceği kullanıcı adı tabanlı bir iletişim özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, gizliliği korumaya yardımcı olacak ve tanımadığınız kişilerle bağlantı kurmanızı kolaylaştıracak. WhatsApp kullanıcı adı özelliğinin 2026’da sunulması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...