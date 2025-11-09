Giriş
    WhatsApp'ta size kimin mesaj gönderebileceğini seçebileceksiniz

    WhatsApp'a beklenen gizlilik özelliği geliyor. "Bana kimler mesaj atabilir?" ayarıyla kullanıcılar, WhatsApp'ta kendilerine mesaj gönderebilecek kişileri seçebilecek.

    whatsapp bana kimler mesaj atabilir özelliği Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla Android kullanıcılarına yeni 2.25.33.11 beta sürümünü sundu. Güncelleme, kullanıcıların mesajları yönetmelerine ve kendileriyle kimlerin iletişime geçebileceğini kontrol etmelerine yardımcı olan yeni gizlilik araçları sunuyor.

    "Bana kimler mesaj atabilir" ayarı geliyor

    Güncelleme, kişilerinizde/rehberinizde olmayan numaralardan gelen mesajları saklayacak “İstek Klasörü” adında yeni bir özellik getiriyor. Bu özellik, bilinmeyen mesajların doğrudan ana sohbet listenizde görünmeyeceği ve sohbet ekranınızın düzenli kalacağı anlamına geliyor.

    Yeni gizlilik ayarı "Bana Kimler Mesaj Atabilir" olarak adlandırılıyor ve iki seçeneği bulunuyor: Herkes ve Kişilerim. Herkes, bilinmeyen kişilerden gelenler de dahil olmak üzere tüm yeni mesajları doğrudan sohbet listesinde gösteriyor. Kişilerim seçeneği ise kişilerinizde kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajları ayrı bir klasöre (İstekler) taşıyacak.

    İstekler klasörüne atılacak

    İstekler klasörü, Instagram'daki mesaj istekleri gibi çalışacak. Kullanıcılar, yanıtlamaya, silmeye, şikayet etmeye veya engellemeye karar vermeden önce gönderenin adını, profil resmini ve mesajını görebilecek. Bir mesaja yanıt verildiğinde, ana sohbet listesine taşınacak. WhatsApp’ta kullanıcı adı almış kişilerden gelen mesajlar da önce İstekler klasöründe çıkacak.

    WhatsApp, kullanıcıların telefon numarası yerine kullanıcı adı kullanarak başkalarını bulup arayabileceği kullanıcı adı tabanlı bir iletişim özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, gizliliği korumaya yardımcı olacak ve tanımadığınız kişilerle bağlantı kurmanızı kolaylaştıracak. WhatsApp kullanıcı adı özelliğinin 2026’da sunulması bekleniyor.

