WhatsApp'ta yönetim değişikliği: Yeni CEO Kunal Shah

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ı neredeyse yedi yıldır yöneten Will Cathcart, Meta bünyesinde yeni bir göreve geçiyor. CRED'in kurucusu Kunal Shah, platformun yeni lideri olarak görevi devralacak. Bu geçiş, Cathcart'ın 2018'de göreve gelmesinden bu yana WhatsApp'ın gördüğü en büyük liderlik değişikliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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Cathcart, 2018'den bu yana neredeyse yedi yıl süren WhatsApp başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Haberi dün X hesabı üzerinden ve WhatsApp kanalından paylaştı. Paylaşımında, WhatsApp'ın şimdiye kadarki en güçlü konumunda olduğunu ve geri adım atmak için doğru anın geldiğini söyledi. Ekibin birlikte inşa ettiği şeyden gurur duyduğunu da belirtti. Grup sohbetlerinde ve yardımcı cihazlarda üç milyardan fazla kişi tarafından kullanılan uçtan uca şifrelemeye dikkat çekti.

Cathcart, Meta bünyesinde yeni bir göreve geçiyor

Cathcart, Meta'dan ayrılmıyor; sıfırdan ürün geliştirmeye odaklanan yeni bir göreve geçecek. Mark Zuckerberg, Cathcart’ı Meta'nın en önemli ve etkili liderlerinden biri olarak görüyor.

Cathcart, Meta’ya katıldıktan bir yıl sonra, 2018'de WhatsApp'ın başına geçti. Görev süresi boyunca WhatsApp, uçtan uca şifrelemeyi grup sohbetlerine, yardımcı cihazlara ve diğer birçok ürüne genişletti. WhatsApp, birkaç yüz milyon kullanıcıdan dünya çapında üç milyardan fazla kişiye ulaştı. Ayrıca, dünya çapındaki düzenleyiciler ve yasa koyucular önünde özel mesajlaşmayı savunan en görünür seslerden biri oldu. Aynı zamanda, şifrelemeyi baltalamaya çalışan casus yazılım şirketlerine karşı da mücadele etti.

Cathcart, yerini Hindistan'ın fintech şirketi CRED'in kurucusu Kunal Shah’a bıraktığını söyledi. Shah'ın CRED'i Hindistan'ın en önemli teknoloji şirketlerinden biri haline getirdiğini belirtti. Cathcart ayrıca, Shah'ın Meta'nın uygulamalarına güvenen insanlara karşı derin bir ilgi duyduğunu söyledi. Zuckerberg kendi açıklamasında da benzer bir şey söyledi: “Shah, göreve bir kurucu zihniyeti ve küresel bir bakış açısı getiriyor.”

Kunal Shah kimdir?

Kunal Shah, iki büyük şirket kurmasıyla tanınan Hintli bir girişimci. İlk olarak, Snapdeal'in 2015 yılında yaklaşık 400 milyon dolara satın aldığı internetten kontör yükleme platformu FreeCharge'ı kurdu. Ardından, 2018'de kredi kartı faturalarını zamanında ödeyen kullanıcılara ödül veren bir platform olan CRED'i kurdu. Onun liderliğinde CRED, Hindistan'ın en tanınmış fintech markalarından biri haline geldi. Daha sonra kredi ve sigorta alanlarına açıldı.

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WhatsApp'ta yönetim değişikliği: Yeni CEO Kunal Shah

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