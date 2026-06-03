WhatsApp'tan dolandırıcılığı bitirecek yeni özellik!

Tam Boyutta Gör Yakında kullanıma sunulacak olan "Dolandırıcılık Uyarısı" özelliği, WhatsApp'ın Android beta sürümü 2.26.22.2'de tespit edildi. Sistem, bilinmeyen bir numaradan gelen mesajın olası dolandırıcılık veya riskli göründüğü durumda kullanıcıya bildirim göndermeyi amaçlıyor.

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Bilinmeyen numaralardan gelen mesajlarda uyaracak

Dolandırıcılık Uyarısı, bilinmeyen numaralardan gelen sohbetleri sessiz sedasız izleyecek ve bir mesaj şüpheli görünüyorsa sohbet içinde uyarı gösterecek. Kullanıcı, mesajın dolandırıcılık olabileceğini belirten bir bildirim ve gönderenin kayıtlı kişilerinde yer almadığına dair bir hatırlatmayla karşılaşacak. Uyarı sistemi, kullanıcıyı göndereni engelleme ve bildirme ya da kişiye güveniyorsa konuşmaya devam etme seçeneği sunacak. Yani özellik otomatik olarak iletişimi kısıtlamayacak veya kullanıcıların bilinmeyen numaralara yanıt vermesini engellemeyecek.

Geleneksel bulut tabanlı denetleme sistemlerinin aksine, WhatsApp'ın yeni özelliği, şüpheli mesaj analizinin harici sunucular yerine doğrudan kullanıcının telefonunda gerçekleşmesini sağlayan cihaz içi işleme teknolojisini kullanıyor. Bu yaklaşım, WhatsApp’ın -sözde- özel konuşmalara erişmesini engelleyen uçtan uca şifreleme modeliyle uyumluluğu korumayı amaçlıyor.

Dolandırıcılık uyarı özelliği varsayılan olarak açık olmayacak

Özelliğin arka planda gizli olarak çalışması bekleniyor. Yani kullanıcının dolandırıcılık uyarısı özelliğini açıp açmadığı karşı taraftan bilinmeyecek. WhatsApp, “Scam Alert” özelliğini varsayılan olarak devre dışı bırakmayı planlıyor. Özellik geliştirilme aşamasında olup, tüm kullanıcılara ne zamana sunulacağı belirsiz.

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