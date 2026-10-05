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    WhatsApp'tan telefonu güncellemeyenlere giriş engeli!

    WhatsApp artık güncel olmayan telefonlardan gelen giriş taleplerini reddedecek. Kullanıcıların hesaplarına yeniden erişebilmeleri için cihazlarını güncellemeleri gerekecek.

    whatsapp güncelleme zorunlu hesaba giriş engeli Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, güncel olmayan yazılımları çalıştıran telefonlardan gelen giriş taleplerini reddetmeye başladı. Etkilenen kullanıcılar, hesaplarına yeniden erişebilmek için işletim sistemlerini güncellemelerini söyleyen bir ekranla karşılaşıyor.

    WhatsApp sürümüne bağlı değil!

    Bu değişiklik sunucu taraflı güncelleme olduğundan, yüklü olan WhatsApp sürümüne bağlı değil. Hem Android hem de iOS tarafında belirli kullanıcıları etkiliyor ancak WhatsApp, engellemeye hangi işletim sistemi sürümlerinin yol açtığını henüz açıklamadı.

    WhatsApp cihaz yazılımının güncel olup olmadığını kontrol edecek

    Güncel olmayan sistemlerde WhatsApp, kullanıcılardan cihaz ayarlarına gidip mevcut en yeni güncellemeyi yüklemelerini isteyecek. İşlem tamamlandığında kullanıcılar WhatsApp'a tekrar giriş yapabilecek. Hangi sürümün yüklü olduğunu bulamayacak kullanıcılar da düşünülerek, WhatsApp yönlendirmede bulunacak.

    Güncelleme zorunlu, geçilemeyecek

    Bu adımı atlamanın bir seçeneği yok gibi gözüküyor. Kullanıcı, güncellemeyi indirmediği sürece hesabına erişemeyecek. Eğer cihaz artık güncelleme almayan eski bir modelse, kullanıcının WhatsApp'ı destekleyen işletim sistemi sürümüne sahip yeni bir telefona geçmekten başka çaresi kalmayacak.

    İşletim sistemi sürümleriyle ilgili kesin sınırlandırmalar henüz resmi olarak detaylandırılmamış olsa da, WhatsApp'ı kullanmaya devam edebilmek için cihaz yazılımını güncel tutmak artık fiilen zorunlu hale gelmiş durumda.

    Bir cihazın güvenliği sistem düzeyinde ihlal edildiğinde, kötü niyetli kişiler tuş vuruşlarını kolayca izleyebiliyor, WhatsApp’ın şifreleme mekanizması devreye girmeden önce şifrelenmemiş verileri de ele geçirebiliyor. WhatsApp, yeni güncelleme zorunluluğuyla kullanıcı gizliliğini koruma altına alacağını düşünüyor. Bu katı gereklilik, daha güçlü parola seçeneği ve "passkey" (parola anahtarı) desteğinin genişletilmesi gibi platformun yakın zamanda kullanıma sunduğu güvenlik özelliklerine eklenecek. WhatsApp, birkaç ay önce Safety Overviews özelliğini de duyurmuş ve dolandırıcılıkla bağlantılı 6 milyondan fazla hesabın yasaklandığını paylaşmıştı. Bu özellik, kullanıcıları dahil edildikleri gruplar hakkında bilgilendiriyor ve tanımadıkları gruplardan ayrılmaları için yönlendiriyor.

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