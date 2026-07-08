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    Meta AI yeni görsel üretme modelini tanıttı: WhatsApp ve Instagram'da kullanılabiliyor

    Meta AI, kullanıcıların yapay zekâ ile görsel oluşturmasını sağlayan Muse Image modelini tanıttı. Bu hafta kullanıma sunulan yeni model, Instagram ve WhatsApp üzerinden de kullanılabiliyor.

    WhatsApp ve Instagram'da yapay zeka ile görsel üretme aracı çıktı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ yarışında rakiplerinin gerisinde kalmamak için önemli yatırımlar yapmaya devam eden Meta, bu yatırımların ilk önemli ürünlerinden birini bu hafta kullanıcılara sunmaya başladı. Şirketin kendi çatısı altında geliştirdiği yeni görsel üretme modeli Muse Image, bu hafta Meta AI'a entegre edildi. 

    Muse Image, Instagram ve WhatsApp Üzerinden de Kullanılabilecek

    Meta tarafından yapılan açıklamaya göre Muse Image, şirketin geçtiğimiz yıl yeniden yapılandırdığı Meta Superintelligence Labs bünyesinde geliştirilen ilk görsel üretim modeliolma özelliğini taşıyor. Meta AI sohbet botuna entegre edilen model, bunun yanı sıra Instagram ve WhatsApp gibi Meta uygulamalarında da kullanılabilecek. Kullanıcılar metin komutlarıyla sıfırdan görsel oluşturabilecekleri gibi, mevcut fotoğrafları düzenlemek ya da farklı bir stile dönüştürmek için de Muse Image'dan yararlanabilecek.

    Şirket, Muse Image'ı doğrudan sosyal medya deneyiminin içine yerleştirerek milyonlarca kullanıcının günlük kullanım alışkanlıklarının bir parçası hâline getirmeyi hedefliyor. Bunun ilk örneklerinden biri de Instagram tarafında görülecek. Meta, Muse Image üzerine inşa edilen 30'dan fazla yeni yapay zekâ efektinin Instagram Hikâyeleri'ne eklendiğini duyurdu. Böylece kullanıcılar herhangi bir ek uygulamaya ihtiyaç duymadan yapay zeka destekli görseller oluşturabilecek veya mevcut içeriklerini farklı efektlerle yeniden düzenleyebilecek.

    Şirket ayrıca Muse Image'ın daha kişisel içerikler üretmesini sağlayacak yeni özellikler üzerinde de çalışıyor. Kullanıcılar, herkese açık Instagram paylaşımlarını temel alarak arkadaşlarını veya içerik üreticilerini içeren görseller oluşturabilecek. Meta, bu tarz bir erişimin etik olarak epey gri bir alanda olduğunun farkında olsa gerek ki, içeriklerinin bu şekilde yeniden kullanılmasını istemeyen kullanıcıların ayarlar menüsünden bu özelliği devre dışı bırakabileceğini vurguluyor.

    Meta'nın Muse Image için hazırladığı plan yalnızca son kullanıcılarla da sınırlı değil. Şirket, reklamverenlerin de kısa süre içinde bu modele erişebileceğini açıkladı. Meta'ya göre Muse Image, pazarlama kampanyaları için farklı reklam görselleri üretebiliyor, yaratıcı yönlendirmeleri yorumlayabiliyor ve aynı kampanya için birden fazla alternatif hazırlayabiliyor. Şirket, modelin bunu gerçekleştirirken görsel akıl yürütme ve öz-iyileştirme olarak tanımladığı tekniklerden faydalandığını söylüyor. Bu hamle, Meta'nın milyarlarca dolarlık yapay zekâ yatırımlarını doğrudan gelir elde edebileceği ticari ürünlere dönüştürme stratejisinin de önemli bir parçası olarak görülüyor.

    Muse Image, Meta Superintelligence Labs'ın bu yıl tanıttığı ikinci büyük yapay zekâ modeli oldu. Şirket daha önce Muse Spark adını verdiği büyük dil modelini duyurmuştu. Önümüzdeki aylarda ise video üretimine odaklanan yeni bir yapay zekâ modelinin de tanıtılması bekleniyor. Meta'nın uzun vadeli hedefi ise yalnızca kendi uygulamalarını güçlendirmek değil. Şirket, gelecekte bu AI modellerini bulut altyapısı üzerinden dış geliştiricilere de sunmayı planlıyor. Böylece Meta, sahip olduğu veri merkezleri ve yapay zeka hızlandırıcılarını üçüncü taraf şirketlere kiralayarak yeni bir gelir kalemi oluşturmayı amaçlıyor.

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