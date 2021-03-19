WhatsApp ve Instagram erişim sorunları yaşıyor

Sosyal medyanın en çok kullanılan iki platformu WhatsApp ve Instagram yine erişim sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz dönemde de sunucu taraflı yaşanan sıkıntılar uygulamalara erişimi imkansız hale getirmişti.
Yine kopukluk yaşanıyor
Akşam saatlerinden itibaren WhatsApp ve Instagram sunucularına bağlanamama sorunları rapor edilmeye başlandı. İki önemli mecra tıkanınca haliyle kullanıcılar Twitter’a akın ediyor. Hali hazırda Facebook sunucularında sıkıntı yok gibi. Dünyanın pek çok ülkesinde erişim sorunları yaşanıyor yani belirli bir bölgeye özgü değil.
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Henüz Facebook tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok ancak tahminler yine bir sunucu taraflı bağlantı sorunu olduğu yönünde. Önümüzdeki saatlerde sunucu sıkıntılarının giderilmesi bekleniyor.
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Millet astronot gibi gezecek ortalarda.
Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.
Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler
korumasın bu tipe bak
Bu baya Krogan orijini mi?