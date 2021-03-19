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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WhatsApp ve Instagram erişim sorunları yaşıyor

    WhatsApp ve Instagram platformlarında yaşanan erişim sıkıntıları yine Twitter’da gündem oldu. Halen Facebook tarafından yapılmış resmi bir açıklama mevcut değil.
    19 Mart 2021, 20:49 (1 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    9

    WhatsApp ve Instagram erişim sorunları yaşıyor
    Tam Boyutta Gör

    Sosyal medyanın en çok kullanılan iki platformu WhatsApp ve Instagram yine erişim sorunları yaşıyor. Geçtiğimiz dönemde de sunucu taraflı yaşanan sıkıntılar uygulamalara erişimi imkansız hale getirmişti.

    Yine kopukluk yaşanıyor

    Akşam saatlerinden itibaren WhatsApp ve Instagram sunucularına bağlanamama sorunları rapor edilmeye başlandı. İki önemli mecra tıkanınca haliyle kullanıcılar Twitter’a akın ediyor. Hali hazırda Facebook sunucularında sıkıntı yok gibi. Dünyanın pek çok ülkesinde erişim sorunları yaşanıyor yani belirli bir bölgeye özgü değil.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in popüler filmi Bird Box'ın yan hikayesini anlatan yeni bir film duyuruldu"

    Henüz Facebook tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok ancak tahminler yine bir sunucu taraflı bağlantı sorunu olduğu yönünde. Önümüzdeki saatlerde sunucu sıkıntılarının giderilmesi bekleniyor.



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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Whippoorwill 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dünya daha yaşanılabilir bir yer oldu.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    YOURMOVE 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hayatımda hiç yerleri olmadığını konuyu görünce anladım :)
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    M meyveli kaktöş 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    düzeldi
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    M0meNtS (Ertuğrul Çolakçı) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Böyle daha iyi.
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    X xeTe 50 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    30 dk dir internetimi resetliyorum aq
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    E extra34 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aklı olan signal kullanır
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    Whippoorwill 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dünya daha yaşanılabilir bir yer oldu.
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    scientia 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Twitter'a koşup kesintiyi teyit ettim.
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    M maximus8282 (maximus ) 54 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Speedtest’te nedense şu anda test yapmıyor.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Alıştık artık Facebook tabanlı uygulamaların çökmesine
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