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    WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama desteği geliyor: İşte yeni özellikler

    WhatsApp, internet tarayıcısı üzerinden doğrudan sesli ve görüntülü arama yapılmasını sağlayacak yeni özellikleri kademeli olarak kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

    WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü arama desteği geliyor Tam Boyutta Gör
    Meta, WhatsApp Web kullanıcılarının uzun süredir beklediği önemli bir yeniliği duyurdu. Şirket, internet tarayıcısı üzerinden doğrudan sesli ve görüntülü arama yapılmasını sağlayacak yeni özellikleri kademeli olarak kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Böylece kullanıcılar, artık bu özelliklerden yararlanmak için WhatsApp'ın masaüstü uygulamasını indirmek zorunda kalmayacak.

    WhatsApp'a gelen yeni özellikler

    Bugüne kadar WhatsApp Web, mesajlaşma deneyimini masaüstüne taşısa da sesli ve görüntülü aramalar yalnızca Windows ve macOS için sunulan resmi uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyordu. Web Araması adı verilen yeni güncelleme ile bu sınırlama ortadan kalkıyor. Kullanıcılar, desteklenen internet tarayıcıları üzerinden doğrudan arama başlatabilecek ve gelen sesli ya da görüntülü aramaları yanıtlayabilecek.

    Güncelleme kapsamında WhatsApp Web'e yeni bir Aramalar sekmesi de ekleniyor. Bu sayede kullanıcılar tüm arama geçmişlerine tarayıcı üzerinden erişebilecek. Ayrıca ekran paylaşımı, emoji ile tepki verme gibi masaüstü uygulamasında bulunan özellikler de web sürümüne taşınırken, tüm görüşmeler uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam edecek.

    Meta, çevrim içi toplantı deneyimini geliştirmek amacıyla Google Meet benzeri bazı yeni özellikleri de WhatsApp'a ekliyor. Bunlardan biri olan Bekleme Odası özelliği, görüşme sahibine katılımcıları onaylayarak toplantıya alma imkanı sunuyor. Kullanıcılar, arama bağlantısı oluştururken "Katılmak için onay gereksin" seçeneğini etkinleştirerek bu özelliği kullanabilecek.

    Bir diğer yenilik olan Arama Aktarımı ise devam eden bir görüşmenin akıllı telefon, tablet, WhatsApp Web ve masaüstü uygulaması arasında kesintisiz şekilde aktarılmasını sağlayacak. Böylece kullanıcılar görüşmeyi sonlandırmadan cihaz değiştirebilecek.

    Arama kalitesini artırmaya yönelik geliştirmeler de güncellemenin önemli parçaları arasında yer alıyor. Yeni gürültü engelleme özelliği, kalabalık veya gürültülü ortamlarda arka plan seslerini azaltarak konuşmaların daha net duyulmasını sağlayacak. Bu özellik doğrudan görüşme sırasında açılıp kapatılabilecek.

    Meta ayrıca QuickHD adını verdiği yeni teknolojiyle HD görüntü kalitesinin aramanın ilk birkaç saniyesinde sunulacağını belirtiyor.

    Şirket, yeni özelliklerin tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılacağını açıkladı.

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