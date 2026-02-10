WhatsApp Web, sesli ve görüntülü arama desteğine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp Web sesli ve görüntülü arama desteği, Meta tarafından beta kullanıcıları için kademeli olarak devreye alınmaya başladı. Daha önce yalnızca WhatsApp’ın Windows ve macOS için sunduğu resmi masaüstü uygulamaları üzerinden kullanılabilen bu özellik, artık tarayıcı tabanlı kullanımda da test ediliyor.

WhatsApp Web, tarayıcı tabanlı aramalar ile güncelleniyor

WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü aramaların eklenmesi ile kullanıcılar artık herhangi bir ek yazılım indirmeden, doğrudan tarayıcı üzerinden görüşme başlatabiliyor. Ayrıca yaklaşık bir yıldır geliştirme aşamasında olan özellik, ilk aşamada bire bir sohbetlerle sınırlı kalmakta.

Teknik açıdan bakıldığında, WhatsApp Web üzerinden yapılan sesli ve görüntülü aramalar, mobil ve masaüstü uygulamalarda olduğu gibi uçtan uca şifreleme ile korunuyor. iOS tarafında kullanılan Signal protokolünün web tabanlı aramalarda da devreye alınması, güvenlik standartlarının platformlar arasında tutarlı şekilde korunduğunu gösteriyor. Ayrıca görüntülü görüşmeler sırasında ekran paylaşımı desteği de bulunmakta.

Kullanım senaryosu oldukça sade bir yapıya sahip. Beta erişimi olan kullanıcılar, bire bir bir sohbeti açtıktan sonra arama simgesine tıklayarak görüşmeyi başlatabiliyor. Özelliğin şu an yalnızca WhatsApp Web beta programına kayıtlı hesaplarla sınırlı olması, test sürecinin halen devam ettiğini gösteriyor. Şirketin planına göreyse önümüzdeki birkaç hafta içinde beta programı dışındaki kullanıcılar da sesli ve görüntülü arama desteğine erişebilecek.

Son olarak grup aramalarına yönelik beklentiler ise şimdilik ileri bir tarihe ertelenmiş durumda. Henüz net bir takvim paylaşılmamış olsa da özellik kullanıma sunulduğunda 32 katılımcıya kadar sesli ve görüntülü görüşmeleri desteklemesi bekleniyor.

