Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp Web, sesli ve görüntülü arama desteğine kavuşuyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Web, sesli ve görüntülü aramalar özelliğini beta kullanıcılarına açtı. İşte yeni özelliğin nasıl çalıştığı ve ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı:

    WhatsApp Web, sesli ve görüntülü arama desteğine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp Web sesli ve görüntülü arama desteği, Meta tarafından beta kullanıcıları için kademeli olarak devreye alınmaya başladı. Daha önce yalnızca WhatsApp’ın Windows ve macOS için sunduğu resmi masaüstü uygulamaları üzerinden kullanılabilen bu özellik, artık tarayıcı tabanlı kullanımda da test ediliyor.

    WhatsApp Web, tarayıcı tabanlı aramalar ile güncelleniyor

    WhatsApp Web'e sesli ve görüntülü aramaların eklenmesi ile kullanıcılar artık herhangi bir ek yazılım indirmeden, doğrudan tarayıcı üzerinden görüşme başlatabiliyor. Ayrıca yaklaşık bir yıldır geliştirme aşamasında olan özellik, ilk aşamada bire bir sohbetlerle sınırlı kalmakta.

    Teknik açıdan bakıldığında, WhatsApp Web üzerinden yapılan sesli ve görüntülü aramalar, mobil ve masaüstü uygulamalarda olduğu gibi uçtan uca şifreleme ile korunuyor. iOS tarafında kullanılan Signal protokolünün web tabanlı aramalarda da devreye alınması, güvenlik standartlarının platformlar arasında tutarlı şekilde korunduğunu gösteriyor. Ayrıca görüntülü görüşmeler sırasında ekran paylaşımı desteği de bulunmakta.

    Kullanım senaryosu oldukça sade bir yapıya sahip. Beta erişimi olan kullanıcılar, bire bir bir sohbeti açtıktan sonra arama simgesine tıklayarak görüşmeyi başlatabiliyor. Özelliğin şu an yalnızca WhatsApp Web beta programına kayıtlı hesaplarla sınırlı olması, test sürecinin halen devam ettiğini gösteriyor. Şirketin planına göreyse önümüzdeki birkaç hafta içinde beta programı dışındaki kullanıcılar da sesli ve görüntülü arama desteğine erişebilecek.

    Son olarak grup aramalarına yönelik beklentiler ise şimdilik ileri bir tarihe ertelenmiş durumda. Henüz net bir takvim paylaşılmamış olsa da özellik kullanıma sunulduğunda 32 katılımcıya kadar sesli ve görüntülü görüşmeleri desteklemesi bekleniyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volkswagen taigo yorumları kurtlar vadisi hangi platformda devlet hastanesinde ameliyat sırası ne zaman gelir octavia alternatör sorunu cı/cı+ modülü nedir tcl nasıl açılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30 Pro
    General Mobile Gm Era 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum