WhatsApp yakında bu telefonlarda kullanılamayacak

Tam Boyutta Gör Meta, WhatsApp'ın Android ve iOS cihazlarda çalışması için gereken yazılım gereksinimlerini bir kez daha güncelledi. 8 Eylül 2026 itibarıyla uygulama yalnızca Android 6 veya üzeri sürümlerde desteklenecek. 30 Kasım 2026'dan itibaren ise yalnızca iOS 15.5 veya daha yeni sürümleri çalıştıran iPhone'larda desteklenecek.

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WhatsApp'ın sistem gereksinimleri, uygulamanın en son güvenlik güncellemeleriyle korunmasını sağlamak için her yıl güncelleniyor. Şirket, işletim sistemlerini analiz ettiğini ve en az kullanıcısı olan en eski işletim sistemlerine desteği kestiğini belirtiyor. Geçen yıl, minimum gereksinimi iOS 15.1 ve Android 5.0'a yükseltmişti.

30 Kasım 2026 itibarıyla iOS 15.5 ve daha yeni iOS sürümleri desteklenecek

Bu değişiklik iPhone kullanıcılarını çok fazla etkilemeyecek. WhatsApp'ın mevcut minimum gereksinimi olan iOS 15.1'i destekleyen tüm cihazlar, iOS 15.5 veya daha yeni sürüme güncellenebiliyor. iOS 15, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (birinci nesil), iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ta çalışıyor. Apple, -güvenlik güncellemeleri sayfasında da belirtildiği üzere- aynı cihazlar için iOS 15.8.8 sürümünü 11 Mayıs 2026'da yayınladı. Ayarlar - Genel - Yazılım Güncellemesi bölümüne giderek indirilebilir olan en son sürümü yükleyebilirsiniz.

8 Eylül 2026 tarihinden itibaren yalnızca Android 6 ve daha yeni Android sürümleri desteklenecek

Android telefonlar için durum biraz daha karmaşık. Meta, sistem gereksinimlerini 5.0 (Lollipop) sürümünden 6.0 (Marshmallow) sürümüne yükseltti. Bazı eski akıllı telefonlar bu yükseltmeyi desteklemeyebiliyor ve WhatsApp'ın sorunsuz çalışmaya devam etmesi için kullanıcıların yeni cihaz satın alması gerekebilir. Mevcut yazılım sürümünüzü kontrol etmek için Ayarlar'a gidin ve Telefon Hakkında bölümüne gelene kadar aşağı kaydırın. Cihazınızı Android 6.0 veya daha yeni bir sürüme yükseltmek için Ayarlar - Sistem > Yazılım güncellemeleri bölümüne gidin.

WhatsApp neden desteği kesiyor?

WhatsApp, “Cihazlar ve yazılımlar sık ​​sık değişiyor, bu nedenle desteklediğimiz işletim sistemlerini düzenli olarak gözden geçiriyor ve güncellemeler yapıyoruz. Ayrıca bu cihazlar en son güvenlik güncellemelerini almamış olabiliyor ya da WhatsApp'ı çalıştırmak için gereken işlevselliğe sahip olmayabiliyor.” diyor.

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