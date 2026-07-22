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    WhatsApp yeni özellikleri duyurdu: İşte gelecek tüm yenilikler

    WhatsApp, yenilenmiş Apple CarPlay ve Android Auto deneyimi, iPad odaklı hesap değişikliği dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliği tanıttı. İşte kademeli olarak sunulacak yeni WhatsApp özellikleri:

    whatsapp yeni özellikler duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Meta, WhatsApp'ın otomobildeki çalışma şeklini tamamen değiştiriyor; CarPlay ile Android Auto kullanıcılarına yalnızca mesaj göndermek ve arama yapmak dışında çok daha fazla özellik sunacak. Şirket, mesajlaşma uygulamasına gelen diğer birçok güncellemeyle birlikte bu değişikliği bugün bir basın bülteninde duyurdu. Güncelleme, Android Auto ve Apple CarPlay için yeni deneyimin yanı sıra mobil ve masaüstü platformda kullanışlı yeni özellikler getiriyor.

    CarPlay ve Android Auto yenilendi

    Whatsapp Apple CarPlay & Android Auto Tam Boyutta Gör
    CarPlay ve Android Auto için WhatsApp tamamen yenilendi. Artık mesajları dinleyebiliyor ve yanıtlayabiliyor, arama yapabiliyor, arama geçmişinizi görebiliyor ve favorilerinize ulaşabiliyorsunuz; bunların hepsini aracınızın ekranından eller serbest yapabiliyorsunuz.

    WhatsApp Durumlarda Apple Music ve Spotify'dan müzik paylaşma

    Üçüncüsü, artık Apple Music veya Spotify'dan bir şarkıyı doğrudan WhatsApp Durumunuzda paylaşabiliyorsunuz. Böylece arkadaşlarınız artık ne dinlediğinizi görebilecek.

    PDF'i indirmeden açma ve düzenleme

    Whatsapp PDF düzenleme Tam Boyutta Gör
    WhatsApp web ve masaüstü uygulamasında ise, Adobe Acrobat tarafından desteklenen yeni bir özellik sayesinde artık PDF dosyalarını indirmenize gerek kalmadan doğrudan WhatsApp içinde açabiliyor ve sohbet içinde vurgulama ve not ekleme gibi basit düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

    iPad'den WhatsApp'a kaydolma

    iPadden Whatsappa kaydolma Tam Boyutta Gör
    Son olarak, artık iPad'inizde WhatsApp'a kaydolabiliyorsunuz. WhatsApp'ın geçen yıl iPad uygulamasını duyurmasından bu yana, kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biri, telefona bağlamaya gerek kalmadan doğrudan iPad'de WhatsApp hesabı oluşturabilme özelliğiydi. Artık bu mümkün.

    Yeni WhatsApp özellikleri kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı.

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