WhatsApp yeni özellikleri duyurdu: İşte gelecek tüm yenilikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Meta, WhatsApp'ın otomobildeki çalışma şeklini tamamen değiştiriyor; CarPlay ile Android Auto kullanıcılarına yalnızca mesaj göndermek ve arama yapmak dışında çok daha fazla özellik sunacak. Şirket, mesajlaşma uygulamasına gelen diğer birçok güncellemeyle birlikte bu değişikliği bugün bir basın bülteninde duyurdu. Güncelleme, Android Auto ve Apple CarPlay için yeni deneyimin yanı sıra mobil ve masaüstü platformda kullanışlı yeni özellikler getiriyor.

WhatsApp kullanıcı adı ile mesajlaşma nasıl yapılır? 2 gün önce eklendi

CarPlay ve Android Auto yenilendi

Tam Boyutta Gör CarPlay ve Android Auto için WhatsApp tamamen yenilendi. Artık mesajları dinleyebiliyor ve yanıtlayabiliyor, arama yapabiliyor, arama geçmişinizi görebiliyor ve favorilerinize ulaşabiliyorsunuz; bunların hepsini aracınızın ekranından eller serbest yapabiliyorsunuz.

WhatsApp Durumlarda Apple Music ve Spotify'dan müzik paylaşma

Üçüncüsü, artık Apple Music veya Spotify'dan bir şarkıyı doğrudan WhatsApp Durumunuzda paylaşabiliyorsunuz. Böylece arkadaşlarınız artık ne dinlediğinizi görebilecek.

PDF'i indirmeden açma ve düzenleme

Tam Boyutta Gör WhatsApp web ve masaüstü uygulamasında ise, Adobe Acrobat tarafından desteklenen yeni bir özellik sayesinde artık PDF dosyalarını indirmenize gerek kalmadan doğrudan WhatsApp içinde açabiliyor ve sohbet içinde vurgulama ve not ekleme gibi basit düzenlemeler yapabiliyorsunuz.

iPad'den WhatsApp'a kaydolma

Tam Boyutta Gör Son olarak, artık iPad'inizde WhatsApp'a kaydolabiliyorsunuz. WhatsApp'ın geçen yıl iPad uygulamasını duyurmasından bu yana, kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biri, telefona bağlamaya gerek kalmadan doğrudan iPad'de WhatsApp hesabı oluşturabilme özelliğiydi. Artık bu mümkün.

Yeni WhatsApp özellikleri kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı.

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WhatsApp yeni özellikleri duyurdu: İşte gelecek tüm yenilikler

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