WhatsApp yeni özellikleri duyurdu: İşte gelecek tüm yenilikler

CarPlay ve Android Auto yenilendi
WhatsApp Durumlarda Apple Music ve Spotify'dan müzik paylaşma
Üçüncüsü, artık Apple Music veya Spotify'dan bir şarkıyı doğrudan WhatsApp Durumunuzda paylaşabiliyorsunuz. Böylece arkadaşlarınız artık ne dinlediğinizi görebilecek.
PDF'i indirmeden açma ve düzenleme
iPad'den WhatsApp'a kaydolma
Yeni WhatsApp özellikleri kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başlandı.
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