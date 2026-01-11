Giriş
    WhatsApp yeni özellikleriyle güvenlik ve kişiselleştirmeyi güçlendiriyor

    WhatsApp yeni özelliklerle gündemde. İkincil hesaplar için ebeveyn kontrolü ve iOS’te kapak fotoğrafı desteğiyle mesajlaşma deneyimi nasıl değişecek? İşte detaylar:

    WhatsApp yeni özelliklerle güvenlik ve özelleştirmeyi güçlendirdi Tam Boyutta Gör
    WhatsApp yeni özellikleri ile hem güvenlik hem de kişiselleştirme tarafında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Platform, genç kullanıcılar için ebeveyn denetimini artıran ikincil hesap sistemi üzerinde çalışırken iOS uygulamasına kapak fotoğrafları ekleyerek profil deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

    Ebeveyn kontrollü ikincil hesaplar ve iOS kapak fotoğrafları ne sunuyor?

    WhatsApp’ın Android beta sürümünde ortaya çıkan ikincil hesap sistemi, ebeveynlerin çocuklarına ait hesapları sınırlı şekilde yönetebilmesini mümkün kılacak. WhatsApp’ın Hizmet Şartları, platformu kullanmak için genellikle 13 yaş sınırını işaret ediyor ve yasal rıza yaşının altındaki kullanıcılar için ebeveyn onayı gerektiriyor. Yeni sistem, bu gereklilikleri pratikte destekleyen bir yapı sunmayı hedefliyor. Ebeveynler, ana hesapları üzerinden ikincil bir hesabı yönetebilecek ve bu hesap, özel bir bağlantı yoluyla ana profile bağlanacak.

    Bu yapı, mesajların ve aramaların gizliliğini koruyacak şekilde tasarlanıyor. Uçtan uca şifreleme devam ederken ebeveynler mesaj içeriklerine erişemeyecek. Bunun yerine, kimlerin mesaj gönderebileceği veya arama yapabileceği gibi temel gizlilik ayarları kontrol edilebilecek. Varsayılan olarak, ikincil hesapların yalnızca rehberde kayıtlı kişilerle iletişim kurabilmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, özellikle bilinmeyen kişilerden gelebilecek riskleri azaltmayı amaçlıyor.

    Ayrıca ikincil hesapların belirli etkinlik bilgilerini ana hesapla paylaşması bekleniyor. Bu raporların, mesaj içeriklerini değil genel kullanım alışkanlıklarını ve önemli ayar değişikliklerini kapsaması öngörülüyor. Böylece ebeveynler, çocuklarının dijital ortamda nasıl davrandığını gözlemleyebilecek ancak kişisel sınırlar korunacak.

    WhatsApp yeni özelliklerle güvenlik ve özelleştirmeyi güçlendirdi Tam Boyutta Gör
    Kişiselleştirme tarafında ise WhatsApp, iOS kullanıcıları için kapak fotoğrafları üzerinde çalışıyor. Daha önce Android beta sürümünde görülen bu özellik, TestFlight üzerinden dağıtılan iOS beta sürümünde de ortaya çıktı. Kapak fotoğrafları, profil fotoğrafının üzerinde yer alan geniş bir görsel alan sunarak kullanıcıların kendilerini daha iyi ifade etmelerine olanak tanıyacak. Bu özellik, bugüne kadar yalnızca WhatsApp Business hesaplarında bulunuyordu.

    Yeni tasarımda kapak fotoğrafı, profil düzenleme ekranına entegre edilecek ve kullanıcılar diledikleri zaman görseli değiştirebilecek. Fotoğraf galeriden seçilebilecek, yeniden konumlandırılabilecek ve profil görüntülendiğinde doğrudan görülebilecek. Bu sayede kişisel hesaplar da işletme profillerine benzer şekilde daha güçlü bir görsel kimlik kazanacak.

    WhatsApp’ın ilerleyen dönemde kullanıcı adlarını devreye almayı planlaması, kapak fotoğraflarını daha da anlamlı kılıyor. Kullanıcı adı ve kapak fotoğrafı birleştiğinde, özellikle ilk kez iletişime geçen kişiler için profiller daha ayırt edici hale gelecek.

    Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-26-1-30-whats-new/ https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-ios-26-1-10-71-whats-new/
