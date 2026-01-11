WhatsApp yeni özellikleriyle güvenlik ve kişiselleştirmeyi güçlendiriyor

Ebeveyn kontrollü ikincil hesaplar ve iOS kapak fotoğrafları ne sunuyor?
WhatsApp’ın Android beta sürümünde ortaya çıkan ikincil hesap sistemi, ebeveynlerin çocuklarına ait hesapları sınırlı şekilde yönetebilmesini mümkün kılacak. WhatsApp’ın Hizmet Şartları, platformu kullanmak için genellikle 13 yaş sınırını işaret ediyor ve yasal rıza yaşının altındaki kullanıcılar için ebeveyn onayı gerektiriyor. Yeni sistem, bu gereklilikleri pratikte destekleyen bir yapı sunmayı hedefliyor. Ebeveynler, ana hesapları üzerinden ikincil bir hesabı yönetebilecek ve bu hesap, özel bir bağlantı yoluyla ana profile bağlanacak.
Bu yapı, mesajların ve aramaların gizliliğini koruyacak şekilde tasarlanıyor. Uçtan uca şifreleme devam ederken ebeveynler mesaj içeriklerine erişemeyecek. Bunun yerine, kimlerin mesaj gönderebileceği veya arama yapabileceği gibi temel gizlilik ayarları kontrol edilebilecek. Varsayılan olarak, ikincil hesapların yalnızca rehberde kayıtlı kişilerle iletişim kurabilmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, özellikle bilinmeyen kişilerden gelebilecek riskleri azaltmayı amaçlıyor.
Ayrıca ikincil hesapların belirli etkinlik bilgilerini ana hesapla paylaşması bekleniyor. Bu raporların, mesaj içeriklerini değil genel kullanım alışkanlıklarını ve önemli ayar değişikliklerini kapsaması öngörülüyor. Böylece ebeveynler, çocuklarının dijital ortamda nasıl davrandığını gözlemleyebilecek ancak kişisel sınırlar korunacak.
Yeni tasarımda kapak fotoğrafı, profil düzenleme ekranına entegre edilecek ve kullanıcılar diledikleri zaman görseli değiştirebilecek. Fotoğraf galeriden seçilebilecek, yeniden konumlandırılabilecek ve profil görüntülendiğinde doğrudan görülebilecek. Bu sayede kişisel hesaplar da işletme profillerine benzer şekilde daha güçlü bir görsel kimlik kazanacak.
WhatsApp’ın ilerleyen dönemde kullanıcı adlarını devreye almayı planlaması, kapak fotoğraflarını daha da anlamlı kılıyor. Kullanıcı adı ve kapak fotoğrafı birleştiğinde, özellikle ilk kez iletişime geçen kişiler için profiller daha ayırt edici hale gelecek.Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-android-2-26-1-30-whats-new/ https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-ios-26-1-10-71-whats-new/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: