Wi-Fi çekmeyen oda kalmayacak: Wi-Fi 6 Mesh sistemde yüzde 41 indirim

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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Day kampanyasında Mercusys Halo H80X Wi-Fi 6 Mesh sisteminde “Yılın En Düşük Fiyatı” sunuluyor. Evindeki kablosuz internet problemlerini kökten çözmek isteyenler bu fırsatı kaçırmasın!

Son 1 yılın en düşük fiyatı

Mercusys Halo H80X Wi-Fi 6 Mesh Sistemi 2’li paketi yüzde 41 oranında indirimle 2.480 TL’ye indi. Amazon ve Akakçe’de fiyat geçmişine baktığımızda son 1 yılın en düşük fiyatı olduğu görülüyor. Wi-Fi 6 Mesh sistemi kurmak isteyenler için büyük fırsat.

👉 Satın almak için tıklayın: Mercusys Halo H80X 2'li Paket

Mercusys Halo H80X, iki üniteden oluşan Mesh teknolojisiyle evin her köşesinde kesintisiz internet deneyimi yaşatıyor. Özellikle büyük evlerde, dubleks dairelerde veya modemden uzak odalarda yaşanan çekim problemlerini gideriyor. Mesh teknoloji sayesinde tek bir Wi-Fi ağı oluşturarak kullanıcıların ev içinde dolaşırken bağlantı kopması yaşamadan en güçlü erişim noktasına geçiş yapmasına imkan tanıyor.

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Wi-Fi 6 teknolojisini kullanan Halo H80X, AX3000 sınıfında toplam 3 Gbps'ye varan kablosuz hız sunuyor. Çift bant desteği sayesinde aynı anda çok sayıda cihazın bağlandığı evlerde dahi performans kaybı yaşamıyor. OFDMA ve MU-MIMO teknolojileri sayesinde yoğun kullanımlardan etkilenmiyor.

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460 metrekare kapsama alanı

İki üniteden oluşan paket, üretici verilerine göre 460 metrekareye kadar kapsama alanı sunabiliyor ve aynı anda 150'ye kadar cihaz bağlantısını destekliyor. Her ünitede bulunan Gigabit Ethernet portları sayesinde yüksek hızlı fiber internet bağlantılarından tam verim alınabiliyor. Mobil uygulama üzerinden birkaç dakikada kurulabilen sistem; akıllı bağlantı yönetimi, ebeveyn kontrolü, misafir ağı oluşturma ve ağ güvenliği gibi ek özelliklerle geliyor.

Amazon Prime Day kapsamında son bir yılın en düşük fiyatına gerileyen Mercusys Halo H80X, evin her köşesinde güçlü Wi-Fi kapsaması isteyen kullanıcılar için dikkat çeken fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor.

👉 Satın almak için tıklayın: Mercusys Halo H80X 2'li Paket

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*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Wi-Fi çekmeyen oda kalmasın: Wi-Fi 6 Mesh sistemi büyük indirim

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