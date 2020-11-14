Widgery ile web sayfalarının widget haline gelmesi kolaylaşıyor

Android işletim sisteminde ana ekrana widget olarak dinamik ögelerin eklenebilmesi özelliğini başarılı bir şekilde kullanan pek çok uygulama mevcut. Widgery: Web Widget uygulaması bunlardan birisi.

Widgery: Web Widget neler sunuyor?

Adından da anlaşılacağı üzere Widgery: Web Widget uygulaması web sayfalarını widget olarak ana sayfanıza eklemenize yardım ediyor. Kullanıcılar bir kaç tıklama ile kolayca ana ekrana ekleme yapabiliyor.

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Herhangi bir web sayfası, blog sayfası veya Twitter gibi web uygulamalarını widget haline getirmek mümkün. Widget pencereleri boyutlandırılabiliyor ve istenen yere sürüklenebiliyor. Üstelik kaydırma seçeneği olması da önemli bir avantaj.

Sürekli takip ettiğiniz sayfaları ana ekrana yerleştirebileceğiniz Widgery: Web Widget tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Geliştirici UrySoft’un üretkenlik türünde pek çok uygulaması daha mevcut.

Widgery: Web Widget UrySoft Verimlilik Ücretsiz 1,8M

https://www.droidgamers.com/2020/11/12/widgery-web-widget-lets-you-create-widgets-for-any-web-page-with-ease/

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