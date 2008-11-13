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WiFi destekli bellek kartının 4GB kapasiteli özel verisyonu hazırlandı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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WiFi destekli bellek kartının 4GB kapasiteli özel verisyonu hazırlandı
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Kablosuz iletişime olanak tanıyan WiFi standardıyla uyumlu ilk Secure Digital (SD) bellek kartını kullanıma sunan Eye-Fi, ürününün pazardaki birinci yılı şerefine limitli sayıda üretileceği belirtilen yeni bir WiFi destekli bellek kartı hazırladı. 4GB'lık depolama kapasitesine sahip olan kart, firmanına olağan modellerine göre daha fazla depolama alanı sunuyor. Özel olarak tasarlanan ve mevcut modellere göre daha yüksek veri transfer hızlarını desteklediği belirtilen 4GB Eye-Fi Anniversary Edition isimli ve WiFi destekli yeni SD bellek kartının yurt dışı satış fiyatı 129$ olarak belirlenmiş.


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redstar01 7 yıl
nerede ıse benım hatırladıgım 2000 yılı baslarından bılıyorum bu fırmayı hatta soylede sunabılırımm flytechno.com/...
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01Mrt 11 yıl
ben ilk defa duydum.. çalışma sistemi nasıl bişey bunun merak ettim fx57 biraz açar mısın?
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Solu 11 yıl
NE yani şimdi bu SD kartta kablosuz bağlantı özelliğimi var?
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max975 11 yıl
bakalım daha neler cıkacak
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