WiFi destekli bellek kartının 4GB kapasiteli özel verisyonu hazırlandı

Tam Boyutta Gör

Kablosuz iletişime olanak tanıyan WiFi standardıyla uyumlu ilk Secure Digital (SD) bellek kartını kullanıma sunan Eye-Fi, ürününün pazardaki birinci yılı şerefine limitli sayıda üretileceği belirtilen yeni bir WiFi destekli bellek kartı hazırladı. 4GB'lık depolama kapasitesine sahip olan kart, firmanına olağan modellerine göre daha fazla depolama alanı sunuyor. Özel olarak tasarlanan ve mevcut modellere göre daha yüksek veri transfer hızlarını desteklediği belirtilen 4GB Eye-Fi Anniversary Edition isimli ve WiFi destekli yeni SD bellek kartının yurt dışı satış fiyatı 129$ olarak belirlenmiş.