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WiMax'li HTC Supersonic görüntülendi

9 yıl
13,3b
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9
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin, HD2'i andıran ancak Android işletim sisteminde çalışacağı iddia edilen çözümü Supersonic, sonunda görüntülendi. Her ne kadar fotoğraflar düşük çözünürlüklü olsa da telefonun tasarımıyla ilgili bizlere yeterince bilgi verdiğini söyleyebiliriz.

WiMax'li HTC Supersonic görüntülendi
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Şimdilik resmi olarak doğrulanmasa da, 4.3 inç boyutundaki AMOLED ekranının arkasında işlemci olarak Nexus One ve HD2'de olduğu gibi 1GHz'lik Qualcomm'un Snapdragon kullanılacağına kesin gözüyle bakılan Supersonic, Android'in en yeni sürümü 2.1 işletim sistemiyle gelecek. Bünyesinde sahip olduğu WiMax bileşenleri ile 4.Nesil iletişim ağına da destek vereceği belirtilen telefonun üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğü destekleyen kamera bulunuyor. Supersonic'in 4.Nesil iletişim ağını desteklemesinden dolayı Amerika'da Sprint aracılığıyla satılması bekleniyor.

Ürünün fiyatı/ kullanıcıyla buluşma tarihi yada resmi teknik özelliklerinin HTC'nin Mart ayında yaptığı ve yeni akıllı telefon çözümlerini tanıttığı organizasyonda resmiyet kazanması bekleniyor.

WiMax'li HTC Supersonic görüntülendi
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ulwi 9 yıl
4.3" lik amoled ekran ne zaman uretildi ? normal ekran olmasin ?
eger amoledse mevcut hd2lere sonradan satin alinip konulabilir mi ?
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oktayakgoz 9 yıl
hd 2 nin ekranı bence oldukça iyi tekrardan amoled olması iyi olmaz mı evet olur ama çok da gerekli değil
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sotoxs 9 yıl
o zaman gelirde bizi bulabilirmi şüpheli. bulacak olsa da o yayınlara maruz kalanlar nasıl bir forma dönüşürler bilmem
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KayhanKaan 9 yıl
HTC HD2 nin işletim sistemini değiştirip Supersonic adıyla piyasaya sürecekler
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talh4wk 9 yıl
tasarımları çok güzel ya
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electrogod 9 yıl
cihaz süper... Wimax WiBro bize 2047'de gelir...
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_KadirşinaS_ 9 yıl

electrogod

cihaz süper... Wimax WiBro bize 2047'de gelir...

+1000000.............

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