WiMax'li HTC Supersonic görüntülendi

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC'nin, HD2'i andıran ancak Android işletim sisteminde çalışacağı iddia edilen çözümü Supersonic, sonunda görüntülendi. Her ne kadar fotoğraflar düşük çözünürlüklü olsa da telefonun tasarımıyla ilgili bizlere yeterince bilgi verdiğini söyleyebiliriz.

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Şimdilik resmi olarak doğrulanmasa da, 4.3 inç boyutundaki AMOLED ekranının arkasında işlemci olarak Nexus One ve HD2'de olduğu gibi 1GHz'lik Qualcomm'un Snapdragon kullanılacağına kesin gözüyle bakılan Supersonic, Android'in en yeni sürümü 2.1 işletim sistemiyle gelecek. Bünyesinde sahip olduğu WiMax bileşenleri ile 4.Nesil iletişim ağına da destek vereceği belirtilen telefonun üzerinde 5 Megapiksel çözünürlüğü destekleyen kamera bulunuyor. Supersonic'in 4.Nesil iletişim ağını desteklemesinden dolayı Amerika'da Sprint aracılığıyla satılması bekleniyor.

Ürünün fiyatı/ kullanıcıyla buluşma tarihi yada resmi teknik özelliklerinin HTC'nin Mart ayında yaptığı ve yeni akıllı telefon çözümlerini tanıttığı organizasyonda resmiyet kazanması bekleniyor.

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