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    Windows 10 alarmı: Her cihazda ortalama 1.903 güvenlik açığı var

    Windows 10 desteğinin sona ermesiyle güvenlik açıkları tehlikeli seviyelere ulaştı. Araştırmalara göre Windows 10 cihazlar, Windows 11'e oranla üç kat daha fazla kritik siber risk altında bulunuyor.

    Windows 10 alarmı: Her cihazda ortalama 1.903 güvenlik açığı var Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi için resmi desteği kesmesinin üzerinden sekiz ay geçerken, bu sistemi kullanmaya devam etmenin güvenlik maliyeti her geçen gün artıyor. Siber güvenlik firması Lansweeper tarafından yürütülen güncel bir araştırma, Windows 10 yüklü cihazların ortalama 1.903 aktif güvenlik açığına (CVE) sahip olduğunu, buna karşın Windows 11'de bu sayının yalnızca 652 olduğunu ortaya koyuyor.

    Bu veriler, eski işletim sisteminin yeni sürüme kıyasla yaklaşık 3 kat daha savunmasız olduğunu ve her yeni yamada bu farkın Windows 10 aleyhine daha da açıldığını gösteriyor.

    Siber saldırganlar "Yama Farkı Analizi" tekniğiyle sızıyor

    Dünya genelindeki kurumsal cihazların %16,9'u halen bu güncelliğini yitirmiş sistemi kullanmaya devam ederken; özellikle sağlık (%23), perakende (%22,7) ve KOBİ (%21,4) gibi kritik sektörlerdeki kullanım oranları endişe yaratıyor. Siber suçlular, yama farkı analizi (patch-diffing) adı verilen bir tersine mühendislik yöntemiyle Windows 11 için çıkan güvenlik güncellemelerini inceleyerek, Windows 10'da henüz kapatılmamış aynı açıkları kolayca tespit edebiliyor.

    Windows 10 alarmı: Her cihazda ortalama 1.903 güvenlik açığı var Tam Boyutta Gör
    Mevcut açıkların %66'sından fazlası yüksek veya kritik tehlike sınıfında yer alırken, sigorta şirketlerinin de yazılım güncelliği nedeniyle tazminat taleplerinin %25'ini geri çevirmesi, kullanıcıları hem güvenlik hem de ciddi finansal risklerle karşı karşıya bırakıyor.
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