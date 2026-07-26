Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi için resmi desteği kesmesinin üzerinden sekiz ay geçerken, bu sistemi kullanmaya devam etmenin güvenlik maliyeti her geçen gün artıyor. Siber güvenlik firması Lansweeper tarafından yürütülen güncel bir araştırma, Windows 10 yüklü cihazların ortalama 1.903 aktif güvenlik açığına (CVE) sahip olduğunu, buna karşın Windows 11'de bu sayının yalnızca 652 olduğunu ortaya koyuyor.

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Bu veriler, eski işletim sisteminin yeni sürüme kıyasla yaklaşık 3 kat daha savunmasız olduğunu ve her yeni yamada bu farkın Windows 10 aleyhine daha da açıldığını gösteriyor.

Siber saldırganlar "Yama Farkı Analizi" tekniğiyle sızıyor

Dünya genelindeki kurumsal cihazların %16,9'u halen bu güncelliğini yitirmiş sistemi kullanmaya devam ederken; özellikle sağlık (%23), perakende (%22,7) ve KOBİ (%21,4) gibi kritik sektörlerdeki kullanım oranları endişe yaratıyor. Siber suçlular, yama farkı analizi (patch-diffing) adı verilen bir tersine mühendislik yöntemiyle Windows 11 için çıkan güvenlik güncellemelerini inceleyerek, Windows 10'da henüz kapatılmamış aynı açıkları kolayca tespit edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut açıkların %66'sından fazlası yüksek veya kritik tehlike sınıfında yer alırken, sigorta şirketlerinin de yazılım güncelliği nedeniyle tazminat taleplerinin %25'ini geri çevirmesi, kullanıcıları hem güvenlik hem de ciddi finansal risklerle karşı karşıya bırakıyor.

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Windows 10 alarmı: Her cihazda ortalama 1.903 güvenlik açığı var

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