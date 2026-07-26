Windows 10 alarmı: Her cihazda ortalama 1.903 güvenlik açığı var

Bu veriler, eski işletim sisteminin yeni sürüme kıyasla yaklaşık 3 kat daha savunmasız olduğunu ve her yeni yamada bu farkın Windows 10 aleyhine daha da açıldığını gösteriyor.
Siber saldırganlar "Yama Farkı Analizi" tekniğiyle sızıyor
Dünya genelindeki kurumsal cihazların %16,9'u halen bu güncelliğini yitirmiş sistemi kullanmaya devam ederken; özellikle sağlık (%23), perakende (%22,7) ve KOBİ (%21,4) gibi kritik sektörlerdeki kullanım oranları endişe yaratıyor. Siber suçlular, yama farkı analizi (patch-diffing) adı verilen bir tersine mühendislik yöntemiyle Windows 11 için çıkan güvenlik güncellemelerini inceleyerek, Windows 10'da henüz kapatılmamış aynı açıkları kolayca tespit edebiliyor.