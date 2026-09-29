Windows 10 güncellemesinde yeni sorun: Masaüstünü çöküyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows 10 için yayınladığı son güncellemelerden biri, bazı kullanıcılar için beklenmedik bir soruna neden oldu. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan rapora göre sistem, dosyalara her tıklandığında Copilot'u arka planda çalıştırıyor ve bunun ardından Dosya Gezgini çöküyor.

Copilot dosyalara tıklayınca çalışıyor

Daha ilginç olan ise sorunun kaynağını bulmayı zorlaştıran başka bir detayın bulunması. Windows'un hata kayıtlarında çökmeden sorumlu uygulama olarak Microsoft Edge görünürken, ayrıntılı inceleme yapıldığında ilgili işlemin Copilot'a ait olduğu ortaya çıkıyor. Sorunu paylaşan kullanıcı ise, Copilot'u kendisi açmamasına rağmen programın bir dosyaya her tıkladığında otomatik olarak devreye girdiğini belirtti.

Copilot'un arka planda çalışmaya başlamasının ardından ise Dosya Gezgini'nin çöktüğü aktarılıyor. Burada dikkat çeken nokta, sorunun tek tek klasörlerde değil, dosyalarla gerçekleştirilen işlemler sırasında ortaya çıkması. İddiaya konu olan KB5126256 güncellemesi ise Microsoft tarafından Windows 10'un Extended Security Updates (ESU) programına yönelik bir lisans hazırlık paketi olarak tanımlanıyor.

Sorunu daha da karmaşık hale getiren bölüm ise Windows'un hata raporları. Kullanıcı, Windows'un Reliability Monitor aracını kullanarak çökmelerin kaynağını kontrol ettiğinde Microsoft Edge'in hatadan sorumlu uygulama olarak göründüğünü fark etti. Ancak çökme raporunun ayrıntılarına girildiğinde farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Hatanın ilgili işlem bölümünde mscopilot_proxy.exe adı yer alıyor. Yani Windows'un genel hata raporunda Edge görülürken, ayrıntılı kayıt Copilot ile ilişkili işlemi işaret ediyor.

Windows 10 kullanıcıları ne yapabilir?

Paylaşılan raporda soruna yönelik kesin bir çözüm henüz bulunmuyor. Bununla birlikte Windows, problemli olduğu düşünülen güncellemelerin kaldırılmasına izin veriyor. Kullanıcılar Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Windows Update > Güncelleştirme geçmişini görüntüle > Güncelleştirmeleri kaldır yolunu kullanarak ilgili paketi sistemden kaldırmayı deneyebilir.

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Ancak burada önemli bir nokta var: KB5126256'nın tek başına bu soruna kesin olarak neden olduğu doğrulanmış değil. Mevcut bilgiler tek bir kullanıcı raporuna ve hata kayıtlarının incelenmesine dayanıyor. Sorunun Copilot ile 4t Tray Minimizer arasındaki etkileşimden kaynaklanması da mümkün.

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