Windows 11'e yıllardır beklenen "Görev Çubuğu" özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'de en çok eleştirilen tasarım kararlarından biri için geri adım atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre şirket, görev çubuğunu ekranın farklı kenarlarına taşıma ve boyutunu değiştirme seçeneğini yeniden sunacak.

En çok istenen özellik geri dönüyor

Bildiğiniz gibi, Windows 11'in ilk sürümünde görev çubuğu yalnızca ekranın alt kısmına sabitlenmişti. Kullanıcılar simgeleri sola hizalayabilse de çubuğun konumunu değiştiremiyordu. Oysa Windows 10 ve daha önceki sürümlerde görev çubuğu üst, sağ ya da sol kenara taşınabiliyordu. Dolayısıyla kullanıcı geri bildirim platformlarında ve forumlarda bu özelliğin geri getirilmesi en çok talep edilen değişikliklerden biri haline geldi.

Yeni güncelleme ile birlikte görev çubuğunun ekranın altı veya üstünde yatay şekilde, sol ya da sağ kenarda ise dikey olarak konumlandırılabileceği belirtiliyor. Üstelik bununla da sınırlı kalmayacak. Microsoft'un görev çubuğunun ekranda kapladığı alanı ayarlama imkânı da sunması bekleniyor. Bu sayede simgeler daha kompakt veya daha büyük görünebilecek.

Söz konusu yeniliğin yaz aylarında Windows 11'e eklenmesi planlanıyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, Windows 11'e geçiş konusunda tereddüt yaşayan kullanıcılar için önemli bir engel daha ortadan kalkmış olacak.

