Windows 10'un ücretli güncelleme süreci sancılı başladı: İlk pakette hata

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows 10 için başlattığı "ücretli" genişletilmiş güvenlik güncellemeleri (ESU) programı kısa bir süre önce devreye alınmıştı. Ancak yayınlanan ilk güncellemeyi yüklemeye çalışan kurumsal müşteriler beklenmedik bir hatayla karşılaştı. Bunun üzerine yazılım devi harekete geçerek problemi çözecek yeni bir yama kullanıma sundu.

Kullanıcıların, ilk güvenlik güncellemesini kurmaya çalışırken 0x800f0922 hata koduyla karşılaştığı bildiriliyor. Microsoft, sorunu gidermek için KB5072653 numaralı "Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri Lisans Hazırlık Paketi" adındaki yamayı yayınladı. Fakat bunu kurabilmek için cihazda 2025 Ekim ayında dağıtılan güvenlik güncellemesinin yüklü olması gerekiyor.

İlk güncellemenin sorunlu olması tepki çekti

Microsoft bu hazırlık paketinin tam olarak ne işe yaradığını açıklamadı, sadece 11 Kasım güvenlik güncellemesinden önce yüklenmesi gerektiğini belirtti. ESU programı, Windows 10'un resmi destek süresinin sona ermesinin ardından kullanıcıların güvenlik güncellemeleri almaya devam edebilmesi için oluşturulmuştu. Program duyurulalı bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen ilk güncellemenin sorunla başlaması büyük tepki çekti.

ESU programının ücret tarifesi yaşanan bu aksaklıkları daha da can sıkıcı hale getiriyor. Microsoft, ESU'nun ilk yılı için kurumsal müşterilerden cihaz başına 61 dolar talep ediyor ve ücret her yıl iki katına çıkıyor. Sonuç olarak programın daha ilk güncellemede sorunla gündeme gelmesi, zaten oldukça yüksek olan maliyetin üzerine tuz biber ekmiş durumda.

