Windows 10 ve 11 güncellemesi BitLocker sorununa yol açıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Windows 10 ve Windows 11 için yayınladığı son güvenlik güncellemesinde yeni bir hata keşfedildi. Ekim 2025 tarihli güvenlik paketi (25H2, 24H2 ve 22H2 sürümleri) bazı kullanıcıların bilgisayarlarını doğrudan BitLocker kurtarma ekranına yönlendiriyor. Yeniden başlatma sonrasında ortaya çıkan bu durum, özellikle BitLocker anahtarlarını elinde bulundurmayan kullanıcılar için ciddi veri kaybına neden olabilir.

Yeni Windows 10 ve 11 güncellemesinde BitLocker sorunu

Kaçıranlar için BitLocker, Windows Vista döneminden beri işletim sistemine entegre bir disk şifreleme aracı olarak biliniyor. Ancak genellikle arka planda sessiz şekilde çalışan bu özellik, kritik donanım değişiklikleri veya güvenlik güncellemeleri sonrasında kullanıcıdan kurtarma anahtarı talep edebiliyor. Son güncellemeyle birlikte bu mekanizma bazı sistemlerde yanlışlıkla tetiklenmiş görünüyor.

Microsoft'un açıklamasına göre sorun, özellikle Modern Standby (Connected Standby) özelliği aktif olan Intel işlemcili bilgisayarlarda daha sık görülüyor. Bu özellik, cihazların uyku modundayken bile ağ bağlantısını korumasını sağlıyor. Etkilenen sistemlerde kullanıcılar, BitLocker anahtarını Microsoft hesabı üzerinden kurtarabiliyor. Şirket, anahtarın çevrimdışı bir kopyasının da saklanmasını öneriyor.

Microsoft CEO'su: "Tüm AI çiplerini çalıştıracak elektriğimiz yok 3 gün önce eklendi

Şu an için henüz güncellemeyi yüklemeyen kullanıcıların, Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Cihaz Şifreleme menüsünden BitLocker durumunu kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Buradan şifreleme anahtarını görüntülemek veya Microsoft'un sitesine yönlendirilmek mümkün. Güncellemeden sonra BitLocker ekranında kalan kullanıcıların ise farklı bir cihaz üzerinden Microsoft hesabına giriş yaparak kurtarma sayfasına ulaşması gerekiyor. Microsoft ise, sorunun farkında olduklarını belirtti. Şirketin ayrıca geçici bir grup ilkesi çözümü üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 10 ve 11 güncellemesi BitLocker sorununa yol açıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: