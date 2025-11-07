Windows 10 ve 11 güncellemesi BitLocker sorununa yol açıyor

Yeni Windows 10 ve 11 güncellemesinde BitLocker sorunu
Kaçıranlar için BitLocker, Windows Vista döneminden beri işletim sistemine entegre bir disk şifreleme aracı olarak biliniyor. Ancak genellikle arka planda sessiz şekilde çalışan bu özellik, kritik donanım değişiklikleri veya güvenlik güncellemeleri sonrasında kullanıcıdan kurtarma anahtarı talep edebiliyor. Son güncellemeyle birlikte bu mekanizma bazı sistemlerde yanlışlıkla tetiklenmiş görünüyor.
Microsoft'un açıklamasına göre sorun, özellikle Modern Standby (Connected Standby) özelliği aktif olan Intel işlemcili bilgisayarlarda daha sık görülüyor. Bu özellik, cihazların uyku modundayken bile ağ bağlantısını korumasını sağlıyor. Etkilenen sistemlerde kullanıcılar, BitLocker anahtarını Microsoft hesabı üzerinden kurtarabiliyor. Şirket, anahtarın çevrimdışı bir kopyasının da saklanmasını öneriyor.
Şu an için henüz güncellemeyi yüklemeyen kullanıcıların, Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Cihaz Şifreleme menüsünden BitLocker durumunu kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Buradan şifreleme anahtarını görüntülemek veya Microsoft'un sitesine yönlendirilmek mümkün. Güncellemeden sonra BitLocker ekranında kalan kullanıcıların ise farklı bir cihaz üzerinden Microsoft hesabına giriş yaparak kurtarma sayfasına ulaşması gerekiyor. Microsoft ise, sorunun farkında olduklarını belirtti. Şirketin ayrıca geçici bir grup ilkesi çözümü üzerinde çalıştığı da söyleniyor.