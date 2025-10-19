Windows 11 25H2 güncellemesi tüm kullanıcılara açıldı: İşte yenilikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Windows 11 25H2 güncellemesi resmî olarak 30 Eylül'de yayınlandı ancak çoğu kullanıcı için görünmedi. Daha geniş kapsamlı dağıtım, 14 Ekim haftası için planlanmıştı. Microsoft, 16 Ekim'de artık uygun tüm bilgisayarlara güncellemenin ulaştığını paylaştı.

Windows 11 25H2, büyük bir sürüm değil. Ekim 2025 Güncelleştirmeleri yüklü Windows 11 24H2 kullananlar, hali hazırda yeni özelliklere sahip. Çünkü; Windows 11 25H2, yeni işletim sistemi sürümü ve yapı numarası taşısa da, özünde 24H2 sürümü.

Microsoft’un da açıkladığı üzere, Windows 11 sürüm 25H2 sürümü diğer adıyla Windows 11 2025 güncelleştirmesi, bugünden itibaren uygun PC’lere dağıtılacak. Ancak, kullanıcıların en son sürümü yükleyebilmesi için “En son güncelleştirmeleri kullanılabilir oldukları anda al" ayarını açmış olmalarını gerekiyor. Microsoft, Pro ve Home sürümlerini kullananların güncellemeyi otomatik alacağını belirtiyor.

Windows 11 25H2 güncellemesi neler getiriyor?

Windows 11 25H2, Recall, Click to Do ve gelişmiş Windows Arama gibi özelliklerle Copilot+ AI bilgisayarlar için geliştiremeler içeriyor. Microsoft, bu iyileştirmelerin kullanıcıların Windows cihazlarıyla etkileşim kurma biçimlerini yeniden şekillendirdiği için çok önemli olacağını düşünüyor. Bu özellikler, Snapdragon, AMD ve Intel işlemcili Copilot+ bilgisayarlarda kullanılabiliyor.

Görev Çubuğu gibi bazı temel Windows öğelerinde de kullanıcı arayüzü ve deneyimi güncellemeleri ve iyileştirmeleri mevcut. Örneğin; Görev Çubuğu, geliştirilmiş simge yeniden boyutlandırma, daha zengin önizlemeler ve saniyeyi gösteren saat seçeneği sunuyor. Ayrıca gelişmiş göstergeler, dosya indeksleme işlemleri sırasında canlı durum güncellemeleri ve daha fazlası sunuluyor.

Araç takımları artık birden fazla panoyu, kilit ekranı özelleştirmesini ve Copilot tarafından derlenen metinlerle yeniden tasarlanmış Discover akışını destekliyor. Kullanıcılar widget'ları kişiselleştirebiliyor ve güvenilir kaynaklardan özetlere, videolara ve görsellere erişebiliyor.

Dosya Gezgini, Microsoft 365 içerikleri için derlenmiş görünümler, bağlam menüsü ayırıcıları ve Android cihazlarla yeni paylaşım seçenekleri ekliyor. Windows Paylaşım penceresi aracılığıyla görselleri paylaşmak ve düzenlemek artık daha kolay.

Windows'taki Snap, kullanıcılar Snap Çubuğu veya Snap menüsüyle etkileşim kurduğunda satır içi ipuçları ve klavye kısayolu kılavuzlarıyla kullanılabilirlik iyileştirmeleri alıyor.

Windows Ayarları'nın yeniden tasarlanan ana sayfası, sistem bilgileri, SSS ve kuruluşa özel görünümler için en iyi kartları içeriyor. Kullanıcılar artık üçüncü taraf uygulamalar tarafından yapay zeka modeli kullanımını yönetebiliyor ve iyileştirilmiş etkinleştirme ve yazıcı yeniden adlandırma kutucuklarına erişebiliyor.

PC Migration uygulaması, Windows Yedekleme uygulamasında kullanıcıların bilgisayarlar arasında dosya ve ayar aktarımı yapmasına olanak tanıyan yeni eşleştirme sayfasıyla kullanıma sunuluyor.

Windows Resiliency, WinRE aracılığıyla hızlı makine kurtarma özelliği ekleyerek önyükleme sorunları için otomatik düzeltmeler sağlıyor. Yeniden tasarlanan yeniden başlatma ekranı okunabilirliği artırıyor.

Windows Hello, oturum açma akışları, Recall ve Microsoft Store genelinde parola kimlik doğrulaması için modernleştirilmiş bir arayüz sunuyor. Kullanıcılar kimlik doğrulama yöntemleri arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Windows Share, paylaşımdan önce görüntü düzenleme, web içeriği önizlemeleri ve sıkıştırma seviyesi seçimine olanak tanıyor. Kullanıcılar, dosyaları önerilen uygulamalara sürükleyip bırakabiliyor ve daha hızlı paylaşım için sağ tıklama menüsünü özelleştirebiliyor.

