    Windows 11 25H2 güncellemesi yayınlandı: Yenilik yok!

    Microsoft, aylarca süren testlerin ardından Windows 11 25H2 sürümünün genel kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bugünden itibaren, Windows Update aracılığıyla indirilip yüklenebilecek.

    Windows 11 24H2 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, aylarca süren testlerin ardından Windows 11 sürüm 25H2'nin tüm kullanıcılara sunulduğunu duyurdu. Windows 11'in bir sonraki sürümü birkaç haftadır hazır ve bekliyordu; şimdi, resmi olarak yayınlanmaya başladı.

    24H2 sürümüne dayanıyor, yeni özellikler getirmiyor

    Bugün itibarıyla Microsoft, Windows 11 25H2 güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncelleme, yakında Windows Update aracılığıyla indirilip yüklenebilecek. 25H2 sürümü, etkinleştirme paketi olarak sunulan ve 24H2 sürümünün üzerine gelen ufak bir güncelleme. Yani indirme ve yükleme işlemi oldukça hızlı olacak.

    Bu, aynı zamanda 25H2 sürümünün 24H2 sürümüne göre önemli yeni değişiklikler veya geliştirmeler içermediği anlamına geliyor. Çünkü; her iki güncelleme de aynı platform sürümünü temel alıyor. Bu nedenle aynı güvenlik güncelleştirmelerini, hata düzeltmelerini ve özellikleri paylaşıyor. Pazartesi günü yayınlanan Windows 11 24H2 sürümü için bu ayki güvenlikle ilgili olmayan güncellemeyi zaten yüklediyseniz, tüm özelliklere zaten sahipsiniz demektir. Aynı özellikler 25H2 sürümünde de mevcut olacak.

    Bu, mümkün olan en kısa sürede 25H2 sürümüne yükseltme yapan kullanıcıların daha uzun süre destekleneceği anlamına geliyor; Windows 11'in Home ve Pro sürümleri için 24 ay, Enterprise ve Education sürümleri içinse 36 ay. Güncellemeyi mümkün olan en kısa sürede yüklemek için, Windows Update’de "En son güncelleştirmeleri kullanılabilir oldukları anda al" seçeneğinin seçili olduğundan emin olun. Bu, güncellemeyi öncelikli olarak almanızı sağlayacaktır. Microsoft her zamanki gibi, güncellemeyi kademeli olarak yayınlıyor, bu nedenle hemen görünmeyebilir.

    Windows 11 25H2 nasıl indirilir ve yüklenir?

    Windows 11 25H2 indirme & yükleme adımları Tam Boyutta Gör

    1. Ayarlar uygulamasını açın ve Windows Update’e girin
    2. Güncellemeleri kontrol edin
    3. Windows 11 25H2 sürümü hazır yazısı çıkacaktır
    4. Görmüyorsanız, "En son güncelleştirmeleri kullanılabilir oldukları anda al" seçeneğini açın
    5. Güncellemeyi tekrar kontrol edin
    6. Windows 11 sürüm 25H2 hazır yanındaki “İndir ve yükle” bağlantısına tıklayın
