Windows 11 26H2 ile RAM kullanımı ciddi şekilde düşüyor

RAM tüketiminde 3 GB'a varan düşüş
Reddit'teki kullanıcıların paylaşımlarına göre Windows 11 26H2 sonrasında boşta bellek kullanımı yaklaşık 2 GB azalıyor. Bazı sistemlerde ise düşüşün 3 GB'a kadar çıktığı belirtiliyor. Microsoft, güncellemenin duyurusunda bu optimizasyonlara özel olarak yer vermemişti.
Bununla birlikte Windows'un yüksek RAM kullanması her zaman belleğin gereksiz yere harcandığı anlamına gelmiyor. Sistem, sık kullanılan uygulama ve hizmetleri RAM'de hazır tutarak gerektiğinde daha hızlı açılmalarını sağlıyor. Bu nedenle boşta görünen RAM kullanımının tamamı aktif olarak kullanılmıyor olabilir.
Uygulama açılışları da hızlanıyor
Öte yandan Windows 11 26H2 ile uygulamaların açılış etkileyen Low Latency Profile özelliği de daha geniş bir kullanım alanına kavuşuyor. Daha önce Microsoft'un işletim sistemiyle birlikte sunduğu yerleşik uygulamalarda kullanılan özellik, artık çok daha fazla uygulamaya uygulanıyor.
Sistem bir uygulamayı başlatırken işlemcinin frekansını kısa süreliğine maksimum seviyeye çıkarıyor. Bu işlem yaklaşık 1 ila 3 saniye sürüyor ve özellikle donanımı daha düşük seviyede olan bilgisayarlarda uygulamaların başlatılmasını hızlandırmayı hedefliyor.
Yapılan testlerde Microsoft'un Edge ve Outlook gibi uygulamalarının yaklaşık yüzde 40 daha hızlı açıldığı görülüyor. Başlat Menüsü ve işletim sistemi genelindeki bağlam menüleri gibi arayüz bileşenlerinde ise hızlanma yüzde 70'e kadar çıkabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: