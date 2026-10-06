Windows 11 26H2 ile RAM kullanımı ciddi şekilde düşüyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un geçtiğimiz hafta yayınladığı Windows 11 26H2 güncellemesi, kullanıcıların günlük kullanımda doğrudan fark edebileceği büyük değişiklikler içermiyor. Ancak Windows Latest tarafından yapılan testler ve Reddit'teki kullanıcı geri bildirimleri güncellemenin boşta RAM tüketimini azaltan optimizasyonlar getirdiğini gösteriyor.

RAM tüketiminde 3 GB'a varan düşüş

Reddit'teki kullanıcıların paylaşımlarına göre Windows 11 26H2 sonrasında boşta bellek kullanımı yaklaşık 2 GB azalıyor. Bazı sistemlerde ise düşüşün 3 GB'a kadar çıktığı belirtiliyor. Microsoft, güncellemenin duyurusunda bu optimizasyonlara özel olarak yer vermemişti.

Tam Boyutta Gör Windows Latest tarafından 16 GB RAM'e sahip bir dizüstü bilgisayarda yapılan test de RAM tüketiminin düştüğünü gösteriyor. Güncelleme öncesinde sistem boşta yaklaşık 10 GB RAM kullanırken 26H2 sonrasında bu değer 7 GB seviyesine geriliyor. Kullanılan belleğin 4 GB'lık kısmı önbelleğe ayrılırken sistemde 8,8 GB kullanılabilir RAM bulunuyor.

Windows 11 26H2 yayınlandı: İşte yeni özellikler 5 gün önce eklendi

Bununla birlikte Windows'un yüksek RAM kullanması her zaman belleğin gereksiz yere harcandığı anlamına gelmiyor. Sistem, sık kullanılan uygulama ve hizmetleri RAM'de hazır tutarak gerektiğinde daha hızlı açılmalarını sağlıyor. Bu nedenle boşta görünen RAM kullanımının tamamı aktif olarak kullanılmıyor olabilir.

Uygulama açılışları da hızlanıyor

Öte yandan Windows 11 26H2 ile uygulamaların açılış etkileyen Low Latency Profile özelliği de daha geniş bir kullanım alanına kavuşuyor. Daha önce Microsoft'un işletim sistemiyle birlikte sunduğu yerleşik uygulamalarda kullanılan özellik, artık çok daha fazla uygulamaya uygulanıyor.

Sistem bir uygulamayı başlatırken işlemcinin frekansını kısa süreliğine maksimum seviyeye çıkarıyor. Bu işlem yaklaşık 1 ila 3 saniye sürüyor ve özellikle donanımı daha düşük seviyede olan bilgisayarlarda uygulamaların başlatılmasını hızlandırmayı hedefliyor.

Yapılan testlerde Microsoft'un Edge ve Outlook gibi uygulamalarının yaklaşık yüzde 40 daha hızlı açıldığı görülüyor. Başlat Menüsü ve işletim sistemi genelindeki bağlam menüleri gibi arayüz bileşenlerinde ise hızlanma yüzde 70'e kadar çıkabiliyor.

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Windows 11 26H2 ile RAM kullanımı ciddi şekilde düşüyor

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