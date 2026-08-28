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    Windows 11 26H2 "Release Preview" çıktı: Yakında geliyor

    Microsoft, Windows 11 26H2 güncellemesini Release Preview kanalında kullanıma sundu. Yeni sürümün yıl bitmeden tüm kullanıcılara açılması planlanıyor.          

    Windows 11 26H2 'Release Preview' çıktı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'in bir sonraki yıllık özellik güncellemesi olan 26H2'yi Release Preview kanalında yayınladı. Build 26300.9278 numarasıyla dağıtılan güncellemenin, bu yılın ilerleyen dönemlerinde genel kullanıma açılması bekleniyor. 

    Windows 11 26H2 için geri sayım başladı

    Kaçıranlar için Microsoft'un Release Preview kanalı, Windows güncellemelerinin genel kullanıma sunulmadan önce geçtiği son test aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Windows 11 26H2'nin yayınlanması, güncellemenin geniş çaplı dağıtımına yaklaşıldığını gösteriyor. Windows 11 26H2, önceki bazı büyük Windows sürümlerinin aksine mevcut kullanıcılar için tamamen yeni bir işletim sistemi kurulumu gerektirmeyecek.

    Microsoft, Windows 11 24H2 ve 25H2 kullanan bilgisayarlara güncellemeyi etkinleştirme paketi (enablement package) olarak sunacak. Bunun temel nedeni, Windows 11'in 24H2, 25H2 ve 26H2 sürümlerinin aynı servis dalını kullanması. Yeni özelliklerin bir kısmı normal aylık güncellemeler aracılığıyla sistemlere gönderilecek ve kullanılan Windows sürümüne göre etkinleştirilecek. Bu sistem sayesinde 26H2 ile ilişkilendirilen birçok özellik, daha eski Windows 11 sürümlerinde de görünmeye başladı.

    Yeni özelliklerin bir bölümü eski sürümlere de geliyor

    Microsoft'un son güncellemelerinde görev çubuğunu ekranın üst kısmına veya yanlarına taşıma, daha küçük bir görev çubuğu kullanma ve Başlat menüsünün boyutunu değiştirme gibi seçenekler test ediliyor. Ayrıca şirket, Başlat menüsündeki belirli bölümlerin gizlenmesine yönelik kontroller ve Windows Arama bölümünde gösterilen bilgilerin değiştirilmesi gibi özellikler üzerinde çalışıyor.

    Ancak Windows 11 26H1 için durum farklı. 26H1, 24H2, 25H2 ve 26H2'den farklı bir Windows çekirdeği üzerinde geliştirildi. Bu sürüm özellikle Qualcomm Snapdragon X2 gibi yeni donanımlar için hazırlanmıştı. Microsoft'un açıklamasına göre Windows 11 26H1 yüklü cihazlar, doğrudan 26H2 sürümüne yükseltilemeyecek. Bu cihazlar için yükseltme seçeneği gelecekte yayınlanacak başka bir Windows sürümüyle sunulacak.

     

    Kurumsal kullanıcılar için de 26H2 ile bazı özellikler etkinleştirilecek. Microsoft; Windows ayarlarının yedeklenmesi, uygulamaya özel görev çubuğu işlemleri ve Dosya Gezgini'ndeki bazı değişiklikleri örnek olarak gösteriyor. Windows 11 26H2'nin yüklenmesiyle birlikte destek süresi de yeniden başlayacak.

    • Windows 11 Home ve Pro: 24 ay destek
    • Windows 11 Enterprise ve Education: 36 ay destek

    Release Preview kanalındaki kullanıcılar, güncellemeyi Ayarlar > Windows Update bölümünden “en son güncellemeleri kullanılabilir olur olmaz al” seçeneği üzerinden yükleyebiliyor. Son olarak Microsoft, Windows 11 26H2 için ISO dosyalarının yakında Windows Insider indirme sayfasına ekleneceğini açıkladı.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 10 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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