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    Windows 11, 8 GB RAM ile artık çok daha hızlı: Yüzde 40'a kadar performans artışı

    Microsoft, 8 GB RAM'e sahip Windows 11 bilgisayarlarda önemli performans iyileştirmeleri yaptığını duyurdu. İşletim sistemi yüzde 20 daha hızlı tepki verirken çoklu görev performansı yüzde 40 arttı.

    Windows 11, 8 GB RAM'li PC'lerde artık çok daha hızlı çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka yatırımları nedeniyle RAM fiyatlarının yükseldiği ve bilgisayar üreticilerinin bellek maliyetleriyle mücadele ettiği bir dönemde Microsoft, Windows 11'in daha düşük bellek kapasitesine sahip bilgisayarlarda daha verimli çalışmasına odaklanıyor. Şirket, daha önce duyurduğu performans iyileştirmelerine ilişkin yeni ayrıntılar paylaşarak 8 GB RAM'li sistemlerde kullanıcıların hangi alanlarda fark hissedeceğini açıkladı.

    Çoklu görev performansında yüzde 40'a varan hız artışı

    Microsoft'un verilerine göre Windows 11, 8 GB RAM'e sahip bilgisayarlarda yüzde 20'ye kadar hızlı tepki verirken, çoklu görev performansında yüzde 40'a varan hız artışı sağlıyor. Bu iyileştirmenin arkasındaki önemli değişikliklerden biri, işletim sisteminin aktif verileri bellekte daha uzun süre tutabilmesi. Windows 11 artık 2 GB'a kadar daha fazla aktif veriyi RAM üzerinde saklayabiliyor. Böylece verilerin daha yavaş olan depolama birimlerine taşınması ihtiyacı azalıyor. Özellikle tarayıcıda açık sekme sayısı arttığında sistemin daha akıcı çalışması hedefleniyor.

    Windows 11 uygulamaları daha hızlı açılıyor

    Microsoft, ocak ayından bu yana Başlat menüsü, Dosya Gezgini ve Ayarlar gibi temel Windows bileşenlerinde de performans iyileştirmeleri gerçekleştirdi. Arama yapma ve sağ tıklama gibi günlük işlemler artık yüzde 20'ye kadar daha hızlı yanıt verebiliyor. Şirket bunu, kullanıcı bilgisayar başında çalışırken arama dizinleme gibi yoğun kaynak tüketen görevleri erteleyerek sağlıyor.

    Microsoft Edge gibi uygulamalar da bu optimizasyonlardan yararlanıyor. Tarayıcının açılış süresi yüzde 33'e kadar iyileştirilirken Microsoft Teams'in 8 GB RAM'li bilgisayarlarda Verimlilik Modu varsayılan olarak etkinleştiriliyor. Sistem kaynaklarının kullanımını dinamik biçimde azaltan bu mod, Teams'in açılışını yüzde 20'ye kadar hızlandırabiliyor.

    Çoklu görev performansındaki yüzde 40'lık iyileştirme ise Microsoft'un gerçekleştirdiği kapsamlı testlere dayanıyor. Şirket, test sırasında Edge üzerinde 20 sekme açtı. Bunun yanında 4K video, Outlook, Dosya Gezgini ve Word, PowerPoint ile Excel içerisinde büyük dosyalar da çalışır durumda bırakıldı. Microsoft, bu senaryoda 8 GB RAM'li bilgisayarların önceki yapılandırmalara kıyasla daha hızlı çalışabildiğini belirtiyor.

    Office uygulamaları artık daha az RAM tüketiyor

    Bellek kullanımını azaltmak için yalnızca Windows'un temel bileşenleri değil, Microsoft'un kendi uygulamaları da optimize edildi. Word, PowerPoint, Excel ve Outlook artık toplamda 360 MB'a kadar daha az RAM kullanabiliyor. Şirket, bu kazanımın uygulamalardaki verimlilik iyileştirmelerinden kaynaklandığını belirtiyor.

    WhatsApp gibi üçüncü taraf uygulamalarda da bellek tüketiminin azaltıldığı ifade ediliyor. Bunun yanında Windows 11'deki bazı özelliklerin çalışma şekli değiştirilerek gereksiz RAM kullanımı önleniyor. Örneğin Widget'lar artık yalnızca kullanıcı tarafından açıldıklarında yükleniyor. 8 GB RAM'li bilgisayarlarda kullanılmayan tarayıcı sekmeleri ise varsayılan olarak 15 dakika sonra uyku moduna alınıyor.

    Bununla birlikte Microsoft, video düzenleme ve diğer yoğun işlem gücü gerektiren profesyonel işler için hala 16 GB veya daha fazla RAM öneriyor. Dolayısıyla yapılan iyileştirmeler 8 GB RAM'in her kullanıcı için yeterli hale geldiği anlamına gelmiyor. Ancak günlük kullanım ve çoklu görevlerde bu kapasiteye sahip bilgisayarların daha uzun süre verimli kalmasına yardımcı olabilir.

    Windows 11'in bu performans ve bellek verimliliği iyileştirmelerinden yararlanmak için bilgisayarların 26H2 sürümünü ve 26300.9818 veya daha yeni bir işletim sistemi derlemesini çalıştırması gerekiyor. Microsoft ayrıca uygulamaların güncel tutulmasını öneriyor. Zira bazı optimizasyonlar doğrudan uygulama güncellemeleri aracılığıyla kullanıma sunuluyor.

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