Windows 11 için 8 GB RAM optimizasyonu geliyor: Copilot+ için geçerli değil

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11’in 8 GB RAM'e sahip bilgisayarlarda daha verimli çalışmasını sağlayacak optimizasyonlar üzerinde çalışıyor. Ancak bu çalışmalar, işletim sisteminin Copilot+ özellikleri için gereken bellek miktarını düşürmeyecek. Sızan Lenovo IdeaPad Slim teknik özellikleri, Copilot+ desteği için 16 GB RAM gereksiniminin devam edeceğini gösteriyor.

Windows 11 ve Copilot+ ayrılıyor

Lenovo'nun 14 ve 15 inçlik IdeaPad Slim modellerine ait teknik özelliklerde 8GB RAM'li seçeneklerin "non-Copilot" olarak sınıflandırıldığı ortaya çıktı. Söz konusu dizüstü bilgisayarların AMD Ryzen AI işlemcilerle gelmesi de tek başına Copilot+ desteği için yeterli olmayacak. Copilot+ özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların en az 16GB RAM tercih etmesi gerekecek.

Daha önce paylaşılan bilgilere göre Microsoft'un 8 GB RAM için yapacağı optimizasyonların temel amacı, yapay zeka özelliklerinin gereksinimlerini düşürmekten ziyade Windows 11'in genel bellek kullanımını azaltmak olacak. Bu durum özellikle giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar açısından önem taşıyor. Keza Windows 11'in mevcut sürümlerinde bazı sistem uygulamalarının yüksek bellek tüketimi, 8 GB RAM'li bilgisayarlarda daha belirgin hale geliyor.

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Copilot+ özelliklerini kullanmak isteyen kullanıcıların ise 16 GB RAM sınırını göz önünde bulundurması gerekecek. 8GB RAM kullanan sistemlerde yapay zeka araçlarından yararlanmak isteyenler ChatGPT veya Google Gemini gibi çevrim içi hizmetlere başvurabilir. Ancak bu servislerin yerel Copilot+ özelliklerinden farklı olarak internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu belirtmek gerekiyor.

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Windows 11 8GB RAM optimizasyonu geliyor: Copilot+ ayrılıyor

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