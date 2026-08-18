Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows 11 için 8 GB RAM optimizasyonu geliyor: Copilot+ için geçerli değil

    Microsoft, Windows 11’i 8 GB RAM’li bilgisayarlarda daha verimli çalışacak şekilde optimize ediyor. Ancak Copilot+ özellikleri için 16 GB RAM gereksinimi devam edecek.

    Windows 11 8GB RAM optimizasyonu geliyor: Copilot+ ayrılıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’in 8 GB RAM'e sahip bilgisayarlarda daha verimli çalışmasını sağlayacak optimizasyonlar üzerinde çalışıyor. Ancak bu çalışmalar, işletim sisteminin Copilot+ özellikleri için gereken bellek miktarını düşürmeyecek. Sızan Lenovo IdeaPad Slim teknik özellikleri, Copilot+ desteği için 16 GB RAM gereksiniminin devam edeceğini gösteriyor.

    Windows 11 ve Copilot+ ayrılıyor

    Lenovo'nun 14 ve 15 inçlik IdeaPad Slim modellerine ait teknik özelliklerde 8GB RAM'li seçeneklerin "non-Copilot" olarak sınıflandırıldığı ortaya çıktı. Söz konusu dizüstü bilgisayarların AMD Ryzen AI işlemcilerle gelmesi de tek başına Copilot+ desteği için yeterli olmayacak. Copilot+ özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların en az 16GB RAM tercih etmesi gerekecek.

    Daha önce paylaşılan bilgilere göre Microsoft'un 8 GB RAM için yapacağı optimizasyonların temel amacı, yapay zeka özelliklerinin gereksinimlerini düşürmekten ziyade Windows 11'in genel bellek kullanımını azaltmak olacak. Bu durum özellikle giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar açısından önem taşıyor.  Keza Windows 11'in mevcut sürümlerinde bazı sistem uygulamalarının yüksek bellek tüketimi, 8 GB RAM'li bilgisayarlarda daha belirgin hale geliyor.

    Copilot+ özelliklerini kullanmak isteyen kullanıcıların ise 16 GB RAM sınırını göz önünde bulundurması gerekecek. 8GB RAM kullanan sistemlerde yapay zeka araçlarından yararlanmak isteyenler ChatGPT veya Google Gemini gibi çevrim içi hizmetlere başvurabilir. Ancak bu servislerin yerel Copilot+ özelliklerinden farklı olarak internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu belirtmek gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    genel muayene nedir saat yarım ne demek kurtlar vadisi türküleri var mısın yok musun mülakat soruları adalet meslek lisesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15 5G
    Redmi 15 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum