Windows 11 için 8 GB RAM optimizasyonu geliyor: Copilot+ için geçerli değil

Windows 11 ve Copilot+ ayrılıyor
Lenovo'nun 14 ve 15 inçlik IdeaPad Slim modellerine ait teknik özelliklerde 8GB RAM'li seçeneklerin "non-Copilot" olarak sınıflandırıldığı ortaya çıktı. Söz konusu dizüstü bilgisayarların AMD Ryzen AI işlemcilerle gelmesi de tek başına Copilot+ desteği için yeterli olmayacak. Copilot+ özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların en az 16GB RAM tercih etmesi gerekecek.
Daha önce paylaşılan bilgilere göre Microsoft'un 8 GB RAM için yapacağı optimizasyonların temel amacı, yapay zeka özelliklerinin gereksinimlerini düşürmekten ziyade Windows 11'in genel bellek kullanımını azaltmak olacak. Bu durum özellikle giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar açısından önem taşıyor. Keza Windows 11'in mevcut sürümlerinde bazı sistem uygulamalarının yüksek bellek tüketimi, 8 GB RAM'li bilgisayarlarda daha belirgin hale geliyor.
Copilot+ özelliklerini kullanmak isteyen kullanıcıların ise 16 GB RAM sınırını göz önünde bulundurması gerekecek. 8GB RAM kullanan sistemlerde yapay zeka araçlarından yararlanmak isteyenler ChatGPT veya Google Gemini gibi çevrim içi hizmetlere başvurabilir. Ancak bu servislerin yerel Copilot+ özelliklerinden farklı olarak internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu belirtmek gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: