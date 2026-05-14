Windows 11 artık sorunlu sürücüleri otomatik geri alacak

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının yıllardır şikayet ettiği sürücü güncelleme sorunlarına karşı önemli bir adım attı. Yazılım devi, Windows Update üzerinden yüklenen hatalı sürücüleri otomatik olarak geri alabilecek yeni “Bulut Tabanlı Sürücü Kurtarma” (CIDR) sistemini duyurdu.

Windows, sorunlu sürücüleri otomatik olarak önceki sürüme döndürecek

Yeni sistem sayesinde sorunlu bir sürücü tespit edildiğinde kullanıcıların manuel müdahalesine gerek kalmayacak. Microsoft, Windows Update altyapısını kullanarak ilgili sürücüyü otomatik şekilde önceki stabil sürüme döndürecek. Şirket, bugüne kadar bu tür sorunların yalnızca donanım üreticileri veya son kullanıcı tarafından çözülebildiğini, bunun da ciddi kullanım problemlerine yol açtığını belirtti.

CIDR sistemi, özellikle ekran kartı sürücülerinde yaşanan kronik problemlere çözüm sunmayı hedefliyor. Geçmişte NVIDIA’nın meşhur “Nvlddmkm.sys” hatası gibi birçok sürücü problemi Windows kullanıcılarının sistem çökmesi, mavi ekran ve performans kaybı yaşamasına neden olmuştu. Microsoft’un yeni çözümü, bu tür sorunları daha hızlı şekilde ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Şirket, CIDR özelliğinin kademeli olarak Eylül ayında dağıtıma çıkacağını açıkladı. Bunun yanında kullanıcılar artık güncellemeler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak. Windows 11, güncellemeleri erteleme veya atlama seçeneklerini genişletirken, sistemi kapatırken ya da yeniden başlatırken güncelleme yükleme zorunluluğunu azaltacak yeni seçenekler de sunacak.

Microsoft yalnızca sorunları düzeltmekle kalmıyor, aynı zamanda bu tür hataların en başta oluşmasını engellemek için de yeni adımlar atıyor. Şirket, WinHEC 2026 etkinliğinde duyurduğu “Driver Quality Initiative” (DQI) kapsamında çekirdek seviyesindeki sürücülerin güvenlik ve kararlılığını artırmak için yoğun yatırım yaptığını açıkladı. Yeni süreçte daha sıkı iş ortağı doğrulaması, geliştirilmiş sürücü yaşam döngüsü yönetimi ve ek kalite kontrol mekanizmaları devreye alınacak.

