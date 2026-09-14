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    Windows 11 daha kolay kurulacak: USB bellek dönemi sona eriyor

    Microsoft, Windows 11'i USB bellek olmadan yeniden kurmayı sağlayacak Cloud Rebuild özelliğini test ediyor. Yeni sistem, işletim sistemi bozulsa bile çalışabilecek.

    Windows 11 daha kolay kurulacak: USB bellek dönemi sona eriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının işletim sistemini yeniden kurmasını kolaylaştıracak yeni bir kurtarma özelliğini test etmeye başladı. Windows Insider Beta Preview Build 26220.9343 sürümünde görülen Cloud Rebuild, işletim sistemini USB bellek veya özel kurulum imajına ihtiyaç duymadan internet üzerinden yeniden yüklemeye imkan tanıyor.

    Windows 11 artık buluttan yeniden kurulabilecek

    Yeni özellik, Windows'un açılmadığı durumlarda kullanılan Windows Recovery Environment (WinRE) üzerinden çalışıyor. Kullanıcılar bu ortama sistemin art arda başarısız şekilde açılması sonrasında ulaşabileceği gibi, Windows içerisinden Ayarlar > Sistem > Kurtarma > Şimdi yeniden başlat yolunu kullanarak da erişebiliyor.

    Kurtarma ekranında Sorun Gider > Bu bilgisayarı sıfırla adımlarının ardından Cloud Rebuild seçeneği görülebilecek. Bilgisayar Ethernet veya Wi-Fi üzerinden internete bağlandıktan sonra kullanıcı, kurulacak Windows sürümünün yapı numarası, sürümü ve dilini kontrol edebilecek. Ardından gerekli işletim sistemi dosyaları doğrudan buluttan indirilecek.

    Windows bozulsa bile çalışabilecek

    Cloud Rebuild'in önemli avantajlarından biri, mevcut Windows kurulumuna bağımlı olmaması. Özellik yeni bir işletim sistemi derlemesini internetten indirdiği için mevcut Windows kurulumu bozulmuş olsa dahi yeniden kurulum yapılabilecek. Ayrıca Microsoft, sürücülerin de otomatik olarak geri yükleneceğini belirtiyor. Böylece kurulum tamamlandığında bilgisayarın temel donanım işlevlerinin çalışması için kullanıcıların tek tek sürücü araması gerekmeyecek.

    Bununla birlikte Cloud Rebuild'in önemli bir gereksinimi bulunuyor. Windows Recovery Environment'ın internete bağlanabilmesi için ağ sürücülerinin bu ortamda mevcut olması gerekiyor. Ayrıca özelliğin mevcut test sürümünde kullanılabilmesi için cihaza fiziksel erişim veya yerel yönetici tarafından yükseltilmiş Komut İstemi erişimi gerekiyor.

     

    Kurumsal kullanıcılar için de destek genişletilecek. Microsoft, gelecekte Microsoft Intune gibi kurumsal uç nokta yönetim çözümleri üzerinden uzaktan dağıtım desteği sunmayı planlıyor. Intune, Windows Autopilot, Backup for Organizations ve OneDrive ise yönetilen cihazlarda Cloud Rebuild ile ilgili mevcut desteklere sahip. Özelliğin Windows 11'in kararlı sürümüne ne zaman ulaşacağı henüz açıklanmadı.

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