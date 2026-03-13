Windows 11'de 1000 Hz üzeri monitör dönemi başlıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 Insider programı kapsamında paylaştığı yeni sürümde ekran tarafında sürpriz bir güncelleme paylaştı. Son Release Preview sürümlerinde yapılan güncelleme ile birlikte Windows 11 artık 1000 Hz'in üzerindeki yenileme hızına sahip monitörleri algılayabiliyor.

Gelecekte 5000 Hz'e kadar destek sunacak

Paylaşılan bilgilere göre Microsoft, 1000Hz desteğinin yanı sıra Windows 11'in 24H2 ve sonrası sürümlerinde teorik olarak 5000 Hz'e kadar destek sağlayabilecek altyapıyı hazırlamış durumda. Ancak bu değerlerin kullanılabilmesi için hem ekran kartlarının hem de monitörlerin bu seviyeyi desteklemesi gerekiyor.

Güncelleme yalnızca yüksek yenileme hızlarıyla sınırlı değil. Microsoft, DisplayID kullanan monitörlerin boyut bilgisini WMI monitör API'leri üzerinden daha doğru raporlamasını sağlayan bir iyileştirme de ekledi. Ayrıca DisplayID 2.0 standardına tam uyumlu olmayan monitörlerde HDR güvenilirliği artırıldı.

Bunun yanında uyku modundan sonra otomatik ekran döndürme davranışı iyileştirildi ve yerel USB4 monitör bağlantısı kullanıldığında USB denetleyicisinin uyku sırasında daha düşük güç durumuna geçmesine izin verildi. Monitörlere dönecek olursak, ultra yüksek yenileme hızına sahip monitörler henüz yaygın olmasa da pazarda ilk örnekler ortaya çıkmaya başladı.

Son olarak, yeni güncelleme sistem genelinde çeşitli küçük iyileştirmeler de içeriyor. Ayarlar uygulamasında Sistem > Hakkında sayfası yeniden düzenlenirken, ana sayfadaki cihaz bilgisi kartı güncellendi ve yükleme performansı artırıldı. Bunun yanında Smart App Control özelliği artık temiz kurulum gerektirmeden açılıp kapatılabiliyor.

Dosya Gezgini tarafında ise dosya yeniden adlandırılırken Win + H kısayolu ile sesli yazma desteği eklendi. İnternetten indirilen dosyaların önizleme güvenilirliği artırılırken, gelişmiş güvenlik ayarlarında izin sıralama sistemi de güncellendi. Ayrıca Windows Hello parmak izi, Voice Access numara algılama ve Güvenli Mod görev çubuğu yükleme süreçlerinde çeşitli hata düzeltmeleri yapıldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Windows 11'de 1000 Hz üzeri monitör dönemi başlıyor

