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    Windows 11'de Arama baştan aşağı değişiyor: İşte yeni özellikler

    Microsoft, Windows 11'in Arama deneyimini WinUI 3 ile yeniden tasarladı. Yeni sürüm daha hızlı çalışacak, daha az bellek kullanacak ve Windows ayarlarını doğrudan arama kutusundan değiştirecek.

    Windows 11'de Arama baştan aşağı değişiyor: İşte yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11'de uzun süredir kullanılan ve geri planda kalan Arama deneyimini yeniden tasarlıyor. WinUI 3 kullanılarak sıfırdan geliştirilen yeni arayüz, daha hızlı performans ve daha düşük bellek tüketiminin yanı sıra Windows ayarlarının doğrudan arama kutusundan değiştirilmesine imkan tanıyacak.

    Arama özelliği baştan aşağı yenileniyor

    Yeni Arama deneyimi şu anda Windows Insider kullanıcılarıyla test ediliyor. Yeni tasarımda ilk göze çarpan değişiklik, arama sonuçlarının sağ tarafında bulunan büyük önizleme panelinin kaldırılması. Microsoft'un kullanım verilerine göre kullanıcıların neredeyse tamamı arama sonuçlarının sol taraftaki listesine tıklıyor.

    Windows 11'de Arama baştan aşağı değişiyor: İşte yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Bu nedenle şirket, sonuçları tek bir liste altında birleştirdi. Yeni sürüm aynı zamanda yazım hatalarını ve eş anlamlı kelimeleri daha başarılı şekilde algılayarak arama doğruluğunu artırıyor. Microsoft, performans ve bellek kullanımı konusunda da önemli iyileştirmeler yaptığını belirtiyor. Ancak şirket henüz bu kazanımlara ilişkin herhangi bir benchmark sonucu paylaşmadı.

    Windows ayarları doğrudan değiştirilebilecek

    Yeni Arama deneyiminin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise inline actions adı verilen doğrudan komutlar. Kullanıcılar arama kutusuna belirli komutlar yazarak Ayarlar uygulamasını açmadan işlem gerçekleştirebilecek. Örneğin, Karanlık moda geç, Bluetooth'u aç, Ekran parlaklığını azalt ve Sesi kapat gibi komutlar verilebilecek.

    Windows 11'de Arama baştan aşağı değişiyor: İşte yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Arama üzerinden tüm pencereleri küçültmek veya uygulamaları masaüstünde belirli konumlara yerleştirmek de mümkün olacak. Microsoft, gösterim sırasında Edge ve Word uygulamalarını otomatik olarak yan yana yerleştirdi.

    Daha fazla özellik yolda

    Microsoft, yeni Arama deneyimini ilerleyen dönemde daha da genişletmeyi planlıyor. Bu kapsamda belgelerin ve fotoğrafların önizlemeleri doğrudan arama sonuçlarında gösterilecek. Web aramalarında da daha zengin önizlemeler sunulacak. Hava durumu, hisse senedi fiyatları ve genel sorular gibi sonuçların doğrudan arama ekranında daha kapsamlı şekilde görüntülenmesi planlanıyor.

    Microsoft ayrıca Phone Link entegrasyonu üzerinde çalışıyor. Böylece kullanıcıların Arama üzerinden mesaj göndermek gibi işlemleri gerçekleştirmesi mümkün hale gelecek.

    Yenilenen Windows 11 Arama deneyimi şu anda Experimental kanalındaki Windows Insider kullanıcıları tarafından test edilebiliyor. Özellik, Windows 11 26340.9616 ve Experimental (26H1) kanalındaki 28120.3181 sürümleriyle sunuluyor. Şimdilik yalnızca İngilizce desteği bulunan özellik, Ayarlar > Windows Update > Windows Insider Program > Feature flags bölümünden etkinleştirilebiliyor olacak.

    Microsoft, yeni Arama deneyimini 2027 yılında Başlat menüsüne de getirmeyi planlıyor. Farklı görev çubuğu yapılandırmaları için destek de aynı dönemde sunulacak. Şirket ayrıca Copilot entegrasyonu üzerinde çalışıyor ancak bu özelliklerin normal Windows 11 kullanıcılarına ne zaman sunulacağı henüz açıklanmış değil.

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