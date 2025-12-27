Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 için geliştirdiği yeni bir özellikle Dosya Gezgini'nin (Explorer) dosya arama sırasında daha az RAM kullanmasını sağlamayı amaçlıyor. Şu anda yalnızca test sürümünde sunulan bu yenilik, Windows 11 Build 26220.7523 ile denenmeye başlandı.

Windows’ta JPG krizi: Kritik güvenlik açığı keşfedildi 1 gün önce eklendi

Mevcut durumda Dosya Gezgini, dosyaları indekslerken aynı dosya veya klasörleri birden fazla kez tarayabiliyor. Bu durum da gereksiz bellek tüketimine ve performans kaybına yol açıyor.

Arama performansı iyileştiriliyor

Yeni güncellemeyle birlikte Dosya Gezgini, yinelenen indeksleme işlemlerini otomatik olarak kaldıracak. Microsoft'a göre bu değişiklik, dosya aramalarını hızlandırırken sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Şirket, iyileştirmenin özellikle yoğun dosya işlemleri sırasında fark edilir bir performans artışı sunmasını bekliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft daha önce de Dosya Gezgini için, uygulamanın arka planda çalışarak daha hızlı açılmasını sağlayan bir güncelleme yayınlamıştı. Yeni performans odaklı adımın, Windows 11 kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmesi hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'de Dosya Gezgini daha az RAM tüketecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: