Windows 11'de Dosya Gezgini daha az RAM tüketecek

Mevcut durumda Dosya Gezgini, dosyaları indekslerken aynı dosya veya klasörleri birden fazla kez tarayabiliyor. Bu durum da gereksiz bellek tüketimine ve performans kaybına yol açıyor.
Arama performansı iyileştiriliyor
Yeni güncellemeyle birlikte Dosya Gezgini, yinelenen indeksleme işlemlerini otomatik olarak kaldıracak. Microsoft'a göre bu değişiklik, dosya aramalarını hızlandırırken sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Şirket, iyileştirmenin özellikle yoğun dosya işlemleri sırasında fark edilir bir performans artışı sunmasını bekliyor.