    Windows 11'de Dosya Gezgini daha az RAM tüketecek

    Microsoft, Windows 11'in test sürümünde Dosya Gezgini için yeni bir performans iyileştirmesi deniyor. Güncelleme, dosya aramalarında RAM kullanımını düşürmeyi hedefliyor.

    Windows 11'de Dosya Gezgini daha az RAM tüketecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için geliştirdiği yeni bir özellikle Dosya Gezgini'nin (Explorer) dosya arama sırasında daha az RAM kullanmasını sağlamayı amaçlıyor. Şu anda yalnızca test sürümünde sunulan bu yenilik, Windows 11 Build 26220.7523 ile denenmeye başlandı.

    Mevcut durumda Dosya Gezgini, dosyaları indekslerken aynı dosya veya klasörleri birden fazla kez tarayabiliyor. Bu durum da gereksiz bellek tüketimine ve performans kaybına yol açıyor.

    Arama performansı iyileştiriliyor

    Yeni güncellemeyle birlikte Dosya Gezgini, yinelenen indeksleme işlemlerini otomatik olarak kaldıracak. Microsoft'a göre bu değişiklik, dosya aramalarını hızlandırırken sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Şirket, iyileştirmenin özellikle yoğun dosya işlemleri sırasında fark edilir bir performans artışı sunmasını bekliyor.

    Windows 11'de Dosya Gezgini daha az RAM tüketecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft daha önce de Dosya Gezgini için, uygulamanın arka planda çalışarak daha hızlı açılmasını sağlayan bir güncelleme yayınlamıştı. Yeni performans odaklı adımın, Windows 11 kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmesi hedefleniyor.
