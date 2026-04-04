    Windows 11'de gizli özellikleri açmak artık çok kolay olacak

    Microsoft, Windows 11 için deneysel özellikleri manuel açmayı sağlayan "Feature Flags" menüsünü test ediyor. Bu sayede gizli özellikler üçüncü taraf araçlar olmadan kolayca aktif edilebilecek.

    Microsoft, Windows 11 işletim sisteminde kullanıcı deneyimini kökten değiştirecek ve teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak bir yenilik hazırlığında. İşletim sisteminin son test sürümlerinde keşfedilen "Feature Flags" (Özellik Bayrakları) adlı yeni bir menü, kullanıcılara normalde gizli tutulan veya kademeli olarak dağıtılan deneysel özellikleri manuel olarak açma imkanı tanıyacak.

    Mevcut sistemde Microsoft, "Kontrollü Özellik Yayımı" (CFR) adı verilen bir mekanizma kullanarak yeni özellikleri rastgele seçilen sınırlı bir kullanıcı grubuna sunuyordu. Bu durum, birçok kullanıcının ve hatta Windows Insider programı katılımcılarının yeni işlevleri denemek için uzun süre beklemesine neden oluyordu.

    Ayarlar üzerinde tam kontrol

    Yeni keşfedilen "Feature Flags" bölümü sayesinde, kullanıcılar artık ViVeTool gibi teknik beceri ve özel kodlar gerektiren üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymadan, doğrudan sistem ayarları üzerinden istedikleri yenilikleri aktif edebilecek. Bu bölümde aktif, tamamlanmış veya devre dışı bırakılmış tüm deneysel işlevlerin bir listesi yer alacak.

    Ancak Microsoft, bu özelliklerin kullanımı konusunda önemli bir uyarıda bulunuyor; henüz test aşamasında olan bu seçeneklerin etkinleştirilmesi sistemde kararsızlığa, hatalara veya performans düşüşlerine yol açabilir. Henüz resmi olarak duyurulmayan bu özelliğin, Windows 11'i denemelere daha açık bir hale getirmesi ve kullanıcıların rastgele seçimleri beklemeden sistemin geleceğini şekillendiren özellikleri bizzat test etmesine olanak sağlaması bekleniyor.
