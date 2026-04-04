Windows 11'de gizli özellikleri açmak artık çok kolay olacak

Mevcut sistemde Microsoft, "Kontrollü Özellik Yayımı" (CFR) adı verilen bir mekanizma kullanarak yeni özellikleri rastgele seçilen sınırlı bir kullanıcı grubuna sunuyordu. Bu durum, birçok kullanıcının ve hatta Windows Insider programı katılımcılarının yeni işlevleri denemek için uzun süre beklemesine neden oluyordu.
Ayarlar üzerinde tam kontrol
Yeni keşfedilen "Feature Flags" bölümü sayesinde, kullanıcılar artık ViVeTool gibi teknik beceri ve özel kodlar gerektiren üçüncü taraf araçlara ihtiyaç duymadan, doğrudan sistem ayarları üzerinden istedikleri yenilikleri aktif edebilecek. Bu bölümde aktif, tamamlanmış veya devre dışı bırakılmış tüm deneysel işlevlerin bir listesi yer alacak.
