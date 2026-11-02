Microsoft açıkladı: Windows 11'de görev çubuğu sürükleme neden kaldırıldı?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11'de görev çubuğunun ekranın farklı kenarlarına taşınabilmesini yeniden kullanıma sundu. Ancak bu özellik, Windows 10'daki alışılmış yöntemden farklı çalışıyor. Kullanıcılar görev çubuğunu fareyle tutup sürükleyerek konumunu değiştiremiyor, bunun yerine ayarlar üzerinden işlem yapmak zorunda kalıyor. Windows Tasarım Başkan Yardımcısı Diego Baca ise, yaptığı açıklamada bu tercihin bir eksiklik değil, bilinçli bir tasarım kararı olduğunu söyledi.

Windows 11'de görev çubuğu sürükleme neden kaldırıldı?

Kaçıranlar için Windows 10 ve önceki sürümlerde kullanıcılar görev çubuğunu ekranın üst, alt, sağ veya sol kenarına sürükleyerek taşıyabiliyordu. Windows 11 ile birlikte bu yöntem kaldırılmış, görev çubuğunun konumunu değiştirme seçeneği de uzun süre sunulmamıştı. Microsoft'un son güncellemelerle konum değiştirme desteğini geri getirmesi kullanıcılar açısından olumlu bir gelişme olsa da sürükle-bırak yönteminin hâlâ bulunmaması tartışma konusu oldu.

Diego Baca, Windows görev çubuğunu sürükleyerek taşıma özelliğine izin veren üçüncü taraf bir yazılım hakkındaki paylaşımın ardından konuya açıklık getirdi. Baca'ya göre Microsoft'un yaptığı araştırmalar, görev çubuğunu sürükleyerek konumlandırmanın zaman zaman yanlışlıkla gerçekleşen hareketlere neden olabildiğini gösterdi.

"Görev çubuğunun yanlışlıkla taşınmasını istemedik"

Şirket, önceki Windows sürümlerinde bulunan görev çubuğunu kilitleme seçeneğinin de bu tür istenmeyen hareketleri önlemek için kullanıldığını hatırlatıyor. Ayrıca Microsoft'a göre kullanıcılar görev çubuğunun konumunu sık sık değiştirmiyor. Bu nedenle şirket, işlemi fareyle sürükleme yerine daha kontrollü bir ayar üzerinden sunmayı tercih etti.

Windows 11'e dev yeni güncelleme geldi: İşte yenilikler 3 gün önce eklendi

Baca, görev çubuğu konumunu değiştirme seçeneğinin tek bir sağ tıklama mesafesinde bulunmasının yeterince erişilebilir olduğunu savunuyor. Ayrıca Windows'u genişleten ve kullanıcılara daha fazla seçenek sunan üçüncü taraf yazılımları desteklediğini de belirtiyor. Windows 11'de görev çubuğunun konumunu değiştirmek için görev çubuğuna sağ tıklayıp Görev çubuğu ayarları bölümüne, ardından Görev çubuğu davranışları seçeneğine gitmek gerekiyor. Buradaki görev çubuğu konumu ayarı üzerinden ekranın farklı kenarları tercih edilebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Windows 11'de görev çubuğu sürükleme neden kaldırıldı?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: